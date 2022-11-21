Цю казку поширив пропагандист і співробітник російської державної телерадіокомпанії Олександр Сладков, передає 24 канал.

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За твердженнями Сладкова, Володимир Суровікін під час Корейської війни збив 3 американські літаки і загинув, коли відводив свій винищувач від житлових будинків. У російському Уссурійську на його честь встановили пам'ятну дошку. Цей фейк вже з'явився у російській вікіпедії.

Загиблий льотчик – не батько Суровікіна

Однак журналісти "Полигон. Медиа" і телеграм-каналу "Можем объяснить" мають іншу інформацію. Вони зазначають, що льотчик, який загинув 1966 року на Далекому Сході, справді був. Однак він не пов'язаний з генералом Суровікіним, тобто це не його батько.

Правнук льотчика Володимир Мазич сказав, що його прадід не мав синів, а лише дочку. Мазич наголошує, що з Суровікіним незнайомий. За його словами, могли щось наплутати.



Володимир Суровікін / Фото з фейсбуку Володимира Мазича

Правнук просить не приплітати Володимира Суровікіна до війни

Сам Мазич виступає проти повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Він ще 27 лютого писав, що поважає українців за стійкість духу.

Тому правнук просить не робити його прадіда, Володимира Суровікіна, учасником війни в Україні, яка принесла лише горе і страждання сотням тисяч людей.

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