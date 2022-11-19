Посол України в Індонезії Василь Гамянін прокоментував виступ глави МЗС Росії Сєргєя Лаврова.

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"Нормальна людина не зможе це слухати"

Він підкреслив, що російський політик вкотре відзначився кремлівською пропагандою. Згадав маячню про бойові комарі, біолабораторії й те, що у всьому винен Захід і тому подібне.

Нормальна людина не зможе це слухати без склянки горілки,

– заявив Гамянін.

Нагадаємо, що Лавров виступив на саміті замість Путіна. Його промова була сповнена цинічними вигадками російської пропаганди, якими Кремль намагається виправдати свою агресію.

Також Гамянін наголосив, що масована ракетна атака Росії 15 листопада була заздалегідь спланована. І це не "відповідь" на промову Зеленського, зазначив посол України в Індонезії

"Усі такі ракетні історії готуються заздалегідь, але можуть корегуватися у часі на добу – дві. Безумовно, це прямий сигнал московського фашистського режиму всьому світу. Росіяни показали, що абсолютно плювати хотіли на їхні зусилля, миротворчі дії та спроби зупинити війну", – сказав він.

Лавров втік з саміту G20 перед масованими ударами по Україні

Зазначимо, що 15 – 16 листопада на Балі в Індонезії відбувся саміт країн з найбільшими економіками G-20. Росію там представляв Лавров.

Під час саміту G20 Лавров звинуватив Україну у "зриві" мирних переговорів та заявив, що Київ нібито затягує вирішення "конфлікту".

Також він традиційно звинуватив США у кровопролитній російсько-українській війні. Російський дипломат стверджує нібито "інші країни все більше переконуються, що конфлікт в Україні був спровокований Вашингтоном". Втім, про які країни йдеться – не відомо.

Лавров втік з саміту Великої двадцятки на індонезійському острові Балі до його закінчення та офіційного ухвалення підсумкової декларації. З чим саме пов’язаний такий поспіх з боку глави російського МЗС не відомо, проте сталося це на тлі нового ракетного удару окупантів по цивільній інфраструктурі України.

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