Посол Украины в Индонезии Василий Гамянин прокомментировал выступление главы МИД России Сергея Лаврова.

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"Нормальный человек не сможет это слушать"

Он подчеркнул, что российский политик в очередной раз отметился кремлевской пропагандой. Вспомнил бред о боевых комарах, биолабораториях и о том, что во всем виноват Запад и тому подобное.

Нормальный человек не сможет это слушать без стакана водки,

– заявил Гамянин.

Напомним, что Лавров выступил на саммите вместо Путина. Его речь была полна циничных выдумок российской пропаганды, которыми Кремль пытается оправдать свою агрессию.

Также Гамянин подчеркнул, что массированная ракетная атака России 15 ноября была заранее спланирована. И это не "ответ" на речь Зеленского, отметил посол Украины в Индонезии

"Все такие ракетные истории готовятся заранее, но могут корректироваться во времени на сутки – двое. Безусловно, это прямой сигнал московского фашистского режима всему миру. Россияне показали, что абсолютно плевать хотели на их усилия, миротворческие действия и попытки остановить войну", – сказал он.

Лавров сбежал с саммита G20 перед массированными ударами по Украине

Отметим, что 15 – 16 ноября на Бали в Индонезии состоялся саммит стран с крупнейшими экономиками G-20. Россию там представлял Лавров.

В ходе саммита G20 Лавров обвинил Украину в "срыве" мирных переговоров и заявил, что Киев якобы затягивает разрешение "конфликта".

Также он традиционно обвинил США в кровопролитной российско-украинской войне. Российский дипломат утверждает, что "другие страны все больше убеждаются, что конфликт в Украине был спровоцирован Вашингтоном". Впрочем, о каких странах идет речь – неизвестно.

Лавров сбежал с саммита Большой двадцатки на индонезийском острове Бали до его окончания и официального принятия итоговой декларации. С чем именно связана такая спешка со стороны главы российского МИД, неизвестно, однако произошло это на фоне нового ракетного удара оккупантов по гражданской инфраструктуре Украины.

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