Эту сказку распространил пропагандист и сотрудник российской телерадиокомпании Александр Сладков, передает 24 канал.

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По утверждениям Сладкова, Владимир Суровикин во время Корейской войны сбил 3 американских самолета и погиб, когда отводил свой истребитель от жилых домов. В русском Уссурийске в его честь установили памятную доску. Этот фейк уже появился в русской википедии.

Погибший летчик – не отец Суровикина

Однако журналисты "Полигон. Медиа" и телеграм-канала "Можем объяснить" имеют другую информацию. Они отмечают, что летчик, погибший в 1966 году на Дальнем Востоке, действительно был. Однако он не связан с генералом Суровикиным, то есть это не его отец.

Правнук летчика Владимир Мазич сказал, что у его прадеда не было сыновей, а только дочь. Мазыч отмечает, что с Суровикиным незнаком. По его словам, могли что-то напутать.



Владимир Суровикин / Фото из фейсбука Владимира Мазыча

Правнук просит не приплетать Владимира Суровикина к войне

Сам Мазич выступает против полномасштабного вторжения России в Украину. Он еще 27 февраля писал, что уважает украинцев за стойкость духа.

Поэтому правнук просит не делать его прадеда, Владимира Суровикина, участником войны в Украине, которая принесла только горе и страдания сотням тысяч человек.

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