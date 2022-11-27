Його заяву процитували російські ЗМІ, передає 24 канал. Губернатор каже, мовляв, зараз все ще більше загострилось.

До речі "Мають замерзнути й згнити": у російській Держдумі заговорили про "святу ненависть" до України

Безпілотники НАТО неодноразово намагалися перетнути державний кордон у регіоні, причому ще до 24 лютого,

– сказав Ведерніков.

До речі, російські пропагандисти поширюють фейк про те, що нібито ЗСУ хочуть захопити Бєлгород. Повідомляють, що у регіоні почали будувати оборонні споруди. Однак в Інституті війни пояснили, що Кремль може готувати провокації під "чужим прапором" у Бєлгороді.

Нові заяви російської пропаганди

Віцеспікер Держдуми Борис Чернишов в ефірі пропагандистського телебачення видав цинічну заяву. Він сказав, що масовані ракетні удари о енергетиці України – це, мовляв, "прояв святої ненависті". Українцям Чернишов побажав "замерзнути, і згнити".

Пропагандисти знайшли чим підкріпити свою брехню – вони запросили до студії "кишенькових екстрасенсів". Ті, за методичкою, почали прогнозувати "розпад України". Мовляв, наша країна "програє війну, втратить свій суверенітет, а Захід розвалиться".

Дивіться також – у російському Ангарську спалахнула пожежа: відео