Его заявление процитировали российские СМИ, передает 24 канал. Губернатор говорит, мол, сейчас все больше обострилось.

Кстати "Должны замерзнуть и сгнить": в российской Госдуме заговорили о "святой ненависти" к Украине

Беспилотники НАТО неоднократно пытались пересечь государственную границу в регионе, причем еще до 24 февраля,

– сказал Ведерников.

Кстати, российские пропагандисты распространяют фейк о том, что ВСУ хотят захватить Белгород. Сообщается, что в регионе начали строить оборонительные сооружения. Однако в Институте войны объяснили, что Кремль может готовить провокации под "чужим флагом" в Белгороде.

Новые заявления российской пропаганды

Вицеспикер Госдумы Борис Чернышев в эфире пропагандистского телевидения выдал циничное заявление. Он сказал, что массированные ракетные удары по энергетике Украины – это, мол, "проявление святой ненависти". Украинцам Чернышев пожелал "замерзнуть и сгнить".

Пропагандисты нашли чем подкрепить свою ложь – они пригласили в студию "карманных экстрасенсов" . Те, по методике, начали прогнозировать "распад Украины". Мол, наша страна "проигрывает войну, потеряет свой суверенитет, а Запад развалится".

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