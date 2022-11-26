Так, о таких вещах в эфире пропагандистского телевидения заявил вице-спикер Госдумы Борис Чернышов, передает 24 канал.

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Он назвал массированные ракетные удары по энергетике Украины "проявлением святой ненависти". Украинцам Чернышов пожелал "замерзнуть и сгнить".

Циническое заявление вице-спикера Думы: видео

Уровню циничности удивились даже другие участники программы. Они переспросили, "кто должен замерзнуть – мирные жители?" Чернышов на это разогнал еще большую истерию, мол, жители должны выходить на протесты.

Кстати, ранее эксперты отмечали, что одной из целей ударов является расшатывание общественных настроений – украинцев хотят заставить митинговать. Хотя люди всеми способами показывают обратное. Россия ракетным террором вызывает ярость, а не желание идти на уступки или переговоры.

Похожая риторика Кремля

Российские политики постоянно пропагандируют геноцидную риторику против Украины. Например, депутат Московской городской думы и прокремлевский журналист Андрей Медведев заявлял, мол, отрицает существование украинской нации, сводя украинскую идентичность к "политической ориентации".

Более того, он рассказывал, якобы в нашей стране – "языческий культ смерти". Чиновник призвал к полной "ликвидации украинской государственности". В Институте изучения войны подчеркнули, что эта риторика является откровенно истребительной.

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