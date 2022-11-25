Так называемых "экспертов" пригласил на свое шоу Андрей Малахов. Темой эфира была война на Украине. Конечно, все они начали "прогнозировать победу России". Более того, эти же экстрасенсы сказали, что Кремль станет "оазисом света", пишет 24 канал.

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Пропагандисты пригласили привлекшиеся поддержкой экстрасенсов

Приглашенные "эксперты" тоже начали прогнозировать "распад Украины". По их версии, наша страна "проигрывает войну, потеряет свой суверенитет, а Запад развалится". Они убеждены, что все это произойдет в ближайшие годы. В то же время "Россия станет едва ли не самой успешной страной мира в течение трех лет".

Украина в том виде, как мы ее знаем, больше существовать не будет, это последний президент этой страны. В 2025 году Россия станет оазисом света, все будут стремиться попасть сюда, но не каждому это будет дано.

– утверждают гости эфира.

Конечно, гости эфира не могут обосновать свои "прогнозы". Они опираются на ощущения.

Российские экстрасенсы "прогнозируют будущее": смотрите видео

Пропагандисты придумали новую чушь

Российские пропагандисты распространяют фейк о том, что Вооруженные силы Украины якобы хочу захватить Белгород. Они также сообщают, что в регионе начали строительство оборонительных сооружений.

Пропагандисты утверждают, что на Белгород нападут "не просто украинцы", но и "афроамериканцы, поляки и НАТО".

В Москве надеются, что риторика о внешней угрозе сможет отвлечь население от актуальных проблем во внутренней политике.

Также россияне надеются, что соответствующая информация поможет поднимать военно-патриотический дух населения.

Советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк высмеял очередные заявления россиян о "наступлении ВСУ на Белгород".

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