В Москве надеются, что риторика о внешней угрозе сможет отвлечь население от актуальных проблем во внутренней политике. Об этом 24 каналу рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

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Спикер Восточной группировки отметил, что российские пропагандисты продолжают разгонять истерию по поводу "нападения" на Белгород из-за того, что у них изменилась парадигма войны.

Когда есть общий план войны, под это вкладывается все: силы, ресурсы, пути наступления, в том числе информационно-психологическое обеспечение. Им нужен личный состав, необходимо продолжение мобилизации и необходимо постоянно рекрутировать людей. Следовательно, в этом случае работает только одна схема – "вставай страна огромная" и "на нас нападут",

– объяснил Череватый.

По его словам, по логике Кремля нападут "не просто украинцы", но и "афроамериканцы, поляки и НАТО".

"Итак, "все под ружье" и "все к обороне". Другим разумным путем это объяснить невозможно и для них это очень больших усилий стоило. То, что они будут "оборонять" Белгородскую область – это единственная тема, потому что им нужно мобилизовывать людей", – добавил военный.

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По его мнению, страх – это один из ключевых мобилизационных факторов, поэтому для российского руководства основная информационная повестка – "осажденная крепость".

"Так проще "продавать" своему населению первопричины убытков и стагнации экономики. Их нарратив – что у них лучшая страна и больше всего ресурсов, поэтому их все хотят расчленить и захватить", – резюмировал Череватый.

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