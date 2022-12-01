Про це 24 каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він нагадав, що згідно з російською статистикою, на війні в Україні загинули трохи більш ніж 9 тисяч російських військових.

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Росіяни брешуть про свої втрати у війні

Подоляк вважає цю цифру нереалістичною. Адже така кількість загиблих окупантів виглядає дивно на фоні дій, які здійснює російський диктатор Владімір Путін.

Ти істерично проводиш часткову мобілізацію, як ти називаєш її. Після цього ти проводиш призов. А далі істерично продовжуєш проводити мобілізацію. А у тебе армія налічує мільйон суб'єктів, з яких – 250 – 300 тисяч боєздатних. Це все виглядає дивно,

– зауважив радник голови ОП.

Він додав, що якщо у Росії є така кількість військових, то незрозуміло, навіщо тоді оголошувати мобілізацію в країні.

Скільки окупантів загинуло на фронті в Україні

За словами Подоляка, вся річ у тому, що реальні цифри втрат росіян набагато перевищують ті, про які оголосила російська влада.

Зрозуміло, що у Росії не 9 тисяч загиблих. Росія на сьогодні втратила майже всю свою контрактну армію – ту, яку вона назбирала до моменту вторгнення в Україну. На мій особистий погляд, загальна цифра безпосередньо вбитих у війні сягає десь до 100 тисяч,

– сказав радник голови ОП.

Михайло Подоляк розповів про втрати окупантів на війні: дивіться відео

Загальні втрати Росії у війні

Він додав, що це приблизна кількість, адже є окремі цифри щодо втрат міноборони Росії. А окремо рахують загиблих з Росгвардії чи так званих приватних військових кампаній, адже це – різні юридичні особи.

Також, за словами Подоляка, окрім 100 тисяч загиблих, ще десь 100 – 150 тисяч становлять незворотні втрати росіян. До цього числа входять:

поранені,

ампутанти,

тяжкі захворювання,

полон,

втеча,

зниклі безвісти.

Як зазначив радник голови ОП, російському керівництву важко було б визнати такі втрати.

Це дуже-дуже тяжка історія для Росії. Вона очевидна для всіх. 200 – 250 тисяч загальних втрат у цій війні. Інакше ніяка мобілізація вам не потрібна,

– наголосив Подоляк.

Зверніть увагу! Дивіться прем'єру інтерв'ю з Михайлом Подоляком о 18 годині на ютуб-каналі 24 каналу.

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