За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 560 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі.
Зверніть увагу Втрати ворога станом на 30 листопада
Втрати окупантів в Україні
- Танків – 2915 (+1) одиниць,
- бойових броньованих машин – 5877 (+5) одиниць,
- артилерійських систем – 1904 (+2) одиниці,
- РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
- засобів ППО – 210 (+0) одиниць,
- літаків – 280 (+0) одиниць,
- гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
- БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),
- крилатих ракет – 531 (+0),
- кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) одиниця,
- спеціальної техніки – 163 (+0).