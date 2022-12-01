За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 560 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі.

Зверніть увагу Втрати ворога станом на 30 листопада

Втрати окупантів в Україні

  • Танків – 2915 (+1) одиниць,
  • бойових броньованих машин – 5877 (+5) одиниць,
  • артилерійських систем – 1904 (+2) одиниці,
  • РСЗВ – 395 (+0) одиниць,
  • засобів ППО – 210 (+0) одиниць,
  • літаків – 280 (+0) одиниць,
  • гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,
  • БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),
  • крилатих ракет – 531 (+0),
  • кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) одиниця,
  • спеціальної техніки – 163 (+0).