За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 560 загарбників. Про це повідомили у Генеральному штабі.

Зверніть увагу Втрати ворога станом на 30 листопада

Втрати окупантів в Україні

Танків – 2915 (+1) одиниць,

бойових броньованих машин – 5877 (+5) одиниць,

артилерійських систем – 1904 (+2) одиниці,

РСЗВ – 395 (+0) одиниць,

засобів ППО – 210 (+0) одиниць,

літаків – 280 (+0) одиниць,

гелікоптерів – 261 (+0) одиниця,

БпЛА оперативно-тактичного рівня – 1562 (+0),

крилатих ракет – 531 (+0),

кораблів / катерів – 16 (+0) одиниць,

автомобільної техніки та автоцистерн – 4441 (+12) одиниця,

спеціальної техніки – 163 (+0).



