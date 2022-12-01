За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 560 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе.
Обратите внимание Потери врага на 30 ноября
Потери оккупантов в Украине
- Танков – 2915 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин – 5877 (+5) единиц,
- артиллерийских систем – 1904 (+2) единицы,
- РСЗО – 395 (+0) единиц,
- средств ПВО – 210 (+0) единиц,
- самолетов – 280 (+0) единиц,
- вертолетов – 261 (+0) единица,
- БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0),
- крылатых ракет – 531 (+0),
- кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
- автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) единица,
- специальной техники – 163 (+0).
Актуальные потери врага / фото Генштаб ВСУ