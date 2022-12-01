За прошедшие сутки ВСУ ликвидировали еще 560 захватчиков. Об этом сообщили в Генеральном штабе.

Обратите внимание Потери врага на 30 ноября

Потери оккупантов в Украине

  • Танков – 2915 (+1) единиц,
  • боевых бронированных машин – 5877 (+5) единиц,
  • артиллерийских систем – 1904 (+2) единицы,
  • РСЗО – 395 (+0) единиц,
  • средств ПВО – 210 (+0) единиц,
  • самолетов – 280 (+0) единиц,
  • вертолетов – 261 (+0) единица,
  • БпЛА оперативно-тактического уровня – 1562 (+0),
  • крылатых ракет – 531 (+0),
  • кораблей / катеров – 16 (+0) единиц,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 4441 (+12) единица,
  • специальной техники – 163 (+0).


Актуальные потери врага / фото Генштаб ВСУ