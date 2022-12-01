Какая ситуация по всем направлениям фронта – сообщил Генеральный штаб ВСУ. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий на 1 декабря.

Кстати ВСУ уничтожают важные объекты россиян, а у тех – безумные потери: карта боевых действий на 30 ноября

Украинские военные отбивают атаки врага

За минувшие сутки ВСУ отбили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов: Новоселовское, Стельмаховка и Белогоровка Луганской области и Белогоровка, Яковлевка, Бахмут, Курдюмовка, Красногоровка, Каменка, Водяное, Первомайское и Марьинка Донецкой области.

Россияне наносят удары по Украине

За прошедшие сутки враг нанес 2 ракетных удара по гражданским объектам в населенном пункте Камышеваха Запорожской области, совершил 41 авиационный удар и 28 обстрелов с РСЗО по позициям наших войск и населенным пунктам, в том числе и городу Херсон.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении захватчики совершили артиллерийские обстрелы населенных пунктов Середина Буда, Бачевск, Белополье, Будки и Краснополье Сумской области.

На Слобожанском направлении противник продолжает удерживать свои войска в приграничных районах Белгородской области. Обстрелы из российской артиллерии подверглись районам населенных пунктов Ветеринарное, Казачья Лопань, Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Старица, Огурцово, Бударки, Чугуновка, Двуречная и Западное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник ведет оборону. Зафиксировано огневое влияние врага по районам населенных пунктов Купянск, Кисловка, Котляровка, Табаевка, Крахмальное, Берестово, Дружелюбовка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка и Белогоровка в Луганской области.

На Бахмутском направлении противник сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий. Обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии подверглись объектам в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное, Выемка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Часов Яр, Опытное, Клищиевка, Северное, Залезное и Нью-Йорк.

На Авдеевском направлении враг пытается улучшить тактическое положение. Огневые поражения из танков и артиллерии разных типов потерпели объекты в районах населенных пунктов Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг обороняется. Зафиксированы обстрелы со всего спектра артиллерии по районам Угледара, Богоявленки, Пречистовки и Великой Новоселки в Донецкой области.

На Запорожском направлении враг ведет оборонительные действия. Совершил артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Загорное, Орехов, Новоандреевка, Малые Щербаки и Плавни Запорожской области и Никополь на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении враг обороняет ранее занятые рубежи. Артиллерийским и танковым обстрелам подверглись районы населенных пунктов, расположенные на правом берегу реки Днепр в Херсонской области. Враг не прекращает обстреливать пригород и сам Херсон.

Карта боевых действий на 1 декабря

ВСУ уничтожают оккупантов

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники врага, а также 4 удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

В то же время украинские подразделения сбили БпЛА (вероятно типа "Орлан-10"). Информация уточняется.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за минувшие сутки поразили 7 районов сосредоточения личного состава и ВВТ, состав горюче-смазочных материалов, а также 5 других важных объектов противника.

Напомним, 30 ноября стало известно, что ВСУ ликвидировали уже 88 880 оккупантов.

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