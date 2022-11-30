Генеральный штаб ВСУ сообщил, какая ситуация по всем направлениям фронта. 24 канал публикует актуальную карту боевых действий на 30 ноября.

Кстати ВСУ разгромили подразделение россиян и нанесли потери: карта боевых действий по состоянию на 29 ноября

ВСУ отбили атаку врага

За минувшие сутки украинские военные отбили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Стельмаховка Луганской области и Белогоровка, Бахмутское, Первомайское, Невельское и Марьинка Донецкой области.

Россияне обстреливают мирное население Украины

Российские оккупанты нанесли 2 ракетных удара по гражданским объектам населенного пункта Ковшаровка на Харьковщине и города Славянск Донецкой области, совершили 47 авиационных ударов и 35 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск.

Какая ситуация на фронте

На Волынском и Полесском направлениях обстановка без существенных изменений.

На Северском направлении противник из минометов и артиллерийских систем обстрелял районы населенных пунктов Мануховка, Ворожба, Проходы, Михайловское и Майское Сумской области.

На Слобожанском направлении поражение по всему спектру артиллерии потерпели районы населенных пунктов Высокая Яруга, Стрелечья, Красное, Глубокое, Старица, Огурцово, Гатище, Амбарное, Петро-Ивановка и Двуречное Харьковской области.

На Купянском и Лиманском направлениях противник обороняется. Совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов по районам населенных пунктов Первомайское, Орлянское, Кисловка и Табаевка Харьковской области и Новоселовское, Стельмаховка, Макеевка, Площанка, Невское, Червонопоповка в Луганской области. Нанес авиационные удары вблизи Макеевки.

На Бахмутском и Авдеевском направлениях враг продолжает сосредотачивать основные усилия на ведении наступательных действий. Огневые поражения из танков и артиллерии получили объекты в районах населенных пунктов Спорное, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Невельское, Марьинка и Новомихайловка Донецкой области. Нанесены авиаудары в районе Авдеевки.

На Новопавловском и Запорожском направлениях оккупанты ведут оборонительные действия. Вражеские танковые и артиллерийские обстрелы зафиксированы в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Богоявленка, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Нескучное и Новополье Донецкой области и Ольговское, Загорное, Орехов, Новоандреевка и Малые Щербаки Запорожской области. Также враг нанес авиаудары в районах Угледара, Ольговского и Степного.

На Херсонском направлении огневого поражения по реактивной артиллерии потерпел район населенного пункта Кизомыс. Противник не прекращает артиллерийские обстрелы подразделений наших войск и населенных пунктов на правом берегу реки Днепр, в том числе и Херсон.

Карта боевых действий на 30 ноября

Оккупанты несут огромные потери

В течение прошлой недели в лечебные заведения временно оккупированного города Донецк доставили более 720 раненых захватчиков. Также во временно оккупированном городе Горловка одна из гражданских больниц перепрофилирована на военный госпиталь, куда полностью ограничен доступ гражданских лиц. К больным допускается исключительно медицинский персонал.

Украинская авиация в течение текущих суток нанесла 15 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и 2 удара по позициям зенитных ракетных комплексов противника.

Также за прошедшие сутки наши воины сбили 3 БпЛА типа "Орлан-10".

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили артиллерийскую систему и один другой важный объект оккупантов.

Напомним, недавно ВСУ повредили железнодорожный мост вблизи населенного пункта Старобогдановка Запорожской области. Оккупанты использовали мост для доставки вооружения и военной техники.

Достойно внимания – ВСУ поразили нефтебазу в Макеевке: смотрите видео