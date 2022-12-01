Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, все доказательства будут исследованы международным трибуналом.

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Россия хотела захватить Центр Украины и свергнуть правительство

Подоляк рассказал, что предварительный анализ документов "о начале специальной военной операции" говорит, что Россия планировала:

захватить Центр Украины,

уничтожить правительство,

убить десятки тысяч людей, то есть устроить везде ужасы, которые были в Буче,

убрать следы и выдать это в медиа за "освобождение".

После победы Украины эти доказательства будут исследовать международный трибунал,

– подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.

Недавно Подоляк также рассказал, сколько солдат уже потеряла Россия. По его словам, реальные цифры потерь оккупантов намного превышают те, которые объявил Кремль.

"Понятно, что в России не 9 тысяч погибших. Россия на сегодня потеряла почти всю свою контрактную армию – ту, которую она насобирала к моменту вторжения в Украину. На мой личный взгляд, общая цифра непосредственно убитых в войне достигает где-то до 100 тысяч", – заявил советник главы ОП.

На какие переговоры может надеяться Россия

По мнению Подоляка, россиянам не удастся вынудить украинцев к переговорам обстрелами энергосистемы. Это уже ясно даже российской пропаганде.

"Главная задача для Кремля сегодня одна: под любым соусом, но выпросить, вымолить и выполнить "переговоры", а с ними – "прекращение огня", – сказал советник руководителя ОП.

По его словам, на самом деле это будет означать закрепление врага на уже захваченных территориях. Кроме того, россияне получат гарантию отсутствия контрнаступлений и будут избегать уголовной ответственности за массовые военные преступления.

Подоляк подчеркнул, что единственные переговоры, к которым следует готовиться российской политической верхушке – "переговоры со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей в обмен на содействие следствию и показания против соратников".

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