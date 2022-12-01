Об этом заявил советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк. По его словам, все доказательства будут исследованы международным трибуналом.
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Россия хотела захватить Центр Украины и свергнуть правительство
Подоляк рассказал, что предварительный анализ документов "о начале специальной военной операции" говорит, что Россия планировала:
- захватить Центр Украины,
- уничтожить правительство,
- убить десятки тысяч людей, то есть устроить везде ужасы, которые были в Буче,
- убрать следы и выдать это в медиа за "освобождение".
После победы Украины эти доказательства будут исследовать международный трибунал,
– подчеркнул советник руководителя Офиса Президента.
Недавно Подоляк также рассказал, сколько солдат уже потеряла Россия. По его словам, реальные цифры потерь оккупантов намного превышают те, которые объявил Кремль.
"Понятно, что в России не 9 тысяч погибших. Россия на сегодня потеряла почти всю свою контрактную армию – ту, которую она насобирала к моменту вторжения в Украину. На мой личный взгляд, общая цифра непосредственно убитых в войне достигает где-то до 100 тысяч", – заявил советник главы ОП.
На какие переговоры может надеяться Россия
По мнению Подоляка, россиянам не удастся вынудить украинцев к переговорам обстрелами энергосистемы. Это уже ясно даже российской пропаганде.
"Главная задача для Кремля сегодня одна: под любым соусом, но выпросить, вымолить и выполнить "переговоры", а с ними – "прекращение огня", – сказал советник руководителя ОП.
По его словам, на самом деле это будет означать закрепление врага на уже захваченных территориях. Кроме того, россияне получат гарантию отсутствия контрнаступлений и будут избегать уголовной ответственности за массовые военные преступления.
Подоляк подчеркнул, что единственные переговоры, к которым следует готовиться российской политической верхушке – "переговоры со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей в обмен на содействие следствию и показания против соратников".
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