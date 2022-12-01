Об этом написал советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк. Он отметил, что пропагандистка Маргарита Симоньян говорит о Гааге, которая может ждать даже дворника.
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Эволюция взглядов россиян
О поражении рассказывает и Ольга Скабеева. Мол, под вопросом будет не только существование России, но и личное благополучие. По словам кремлевского чиновника Дмитрия Медведева, Россию разорвут на части.
"Эволюция классического российского понторизства. От "не дразните российского медведя" и "демонтажа Украины как государства" до "хотя бы просто избежать трибунала" всего за 9 месяцев. И это только начало", – подчеркнул Подоляк.
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На какие переговоры может надеяться Россия
По мнению Подоляка, оккупантов не удастся заставить украинцев к переговорам обстрелами энергосистемы. Он отметил, что это ясна даже российская пропаганда.
Главная задача для Кремля сегодня одна: под любым соусом, но выпросить, вымолить и выполнить "переговоры", а с ними – "прекращение огня", – сказал советник руководителя ОП.
Он отметил, что на самом деле это будет означать закрепление врага на уже захваченных территориях. Кроме этого, как считает Подоляк, россияне получат гарантию отсутствия контрнаступлений и будут избегать уголовной ответственности за массовые военные преступления.
"Единственные переговоры, к которым следует готовиться российской политической верхушке – переговоры со специальным прокурором о возможности улучшения условий содержания под стражей в обмен на содействие следствию и показания против соратников", – добавил Подоляк.
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Дискурс по переговорам между Россией и Украиной: что известно
- Президент Франции Эммануэль Макрон по-прежнему считает, что переговоры с российскими убийцами возможны. Он надеется на рациональность Владимира Путина.
- Президент Си Цзиньпин призвал завершить войну не давлением на Россию, склонением Украины к диалогу с оккупантами.
- В Германии заявили, что переговоры пока невозможны, поскольку россияне могут избежать наказания.
- Спикер Путина Песков заявил, что переговоры невозможны, но в этом якобы виновата Украина.