Так, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.
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В России снова заговорили о переговорах
Песков снова наврал, что украинская сторона "отрицает" переговоры.
На самом деле, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. "Специальная военная операция" продолжается,
– заявил спикер Путина.
Таким образом, Песков прокомментировал высказывания президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера о том, что переговоры о мире в украинском конфликте сейчас вести нельзя.
Он добавил, что для мирных переговоров необходима "политическая воля и готовность обсуждать хорошо известные требования России".
Переговоры России и Украины: последние новости
- Президент Владимир Зеленский недавно предложил украинскую формулу мира. Наш лидер также назвал 10 важных пунктов для нашего государства.
- В России отвергли предложение Зеленского. Дмитрий Песков заявил, что публичных переговоров не бывает.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 каналу, что в Москве считают, что переговоры с Западом помогут посадить Украину за стол переговоров с Россией. Однако на самом деле российская сторона не нуждается в переговорах с Украиной.
- Также Подоляк заявил, что россияне атакуют Украину ракетными ударами, мол, чтобы добиться переговоров.
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