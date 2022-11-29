Так, спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что переговоры между Россией и Украиной сейчас невозможны. Об этом пишут пропагандистские СМИ, информирует 24 канал.

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В России снова заговорили о переговорах

Песков снова наврал, что украинская сторона "отрицает" переговоры.

На самом деле, сейчас никакие переговоры невозможны, потому что их абсолютно отрицает украинская сторона. "Специальная военная операция" продолжается,

– заявил спикер Путина.

Таким образом, Песков прокомментировал высказывания президента Германии Франко-Вальтера Штайнмайера о том, что переговоры о мире в украинском конфликте сейчас вести нельзя.

Он добавил, что для мирных переговоров необходима "политическая воля и готовность обсуждать хорошо известные требования России".

Переговоры России и Украины: последние новости

Президент Владимир Зеленский недавно предложил украинскую формулу мира. Наш лидер также назвал 10 важных пунктов для нашего государства.

В России отвергли предложение Зеленского. Дмитрий Песков заявил, что публичных переговоров не бывает.

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк рассказал 24 каналу , что в Москве считают, что переговоры с Западом помогут посадить Украину за стол переговоров с Россией. Однако на самом деле российская сторона не нуждается в переговорах с Украиной.

, что в Москве считают, что переговоры с Западом помогут посадить Украину за стол переговоров с Россией. Однако на самом деле российская сторона не нуждается в переговорах с Украиной. Также Подоляк заявил, что россияне атакуют Украину ракетными ударами, мол, чтобы добиться переговоров.

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