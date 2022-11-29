Так, речник Путіна Дмітрій Пєсков заявив, що переговори між Росією та Україною зараз неможливі. Про це пишуть пропагандистські ЗМІ, інформує 24 канал.

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У Росії знову заговорили про переговори

Пєсков знову забрехав, що українська сторона "заперечує" переговори.

Насправді зараз жодні переговори неможливі, тому що їх абсолютно заперечує українська сторона. "Спеціальна військова операція" триває,

– заявив речник Путіна.

Таким чином, Пєсков прокоментував висловлювання президента Німеччини Франка-Вальтера Штайнмайєра про те, що переговори про мир в українському конфлікті зараз вести не можна.

Він додав, що для мирних переговорів необхідна "політична воля та готовність обговорювати ті вимоги Росії, які добре відомі".

Переговори Росії та України: останні новини

Президент Володимир Зеленський нещодавно запропонував українську формулу миру. Наш лідер також назвав 10 важливих пунктів для нашої держави.

У Росії відкинули пропозицію Зеленського. Дмітрій Пєсков заявив, що публічних переговорів не буває.

Радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк розповів 24 каналу , що у Москві вважають, що переговори з Заходом допоможуть посадити Україну за стіл перемовин з Росією. Однак насправді російській стороні не потрібні переговори з Україною.

, що у Москві вважають, що переговори з Заходом допоможуть посадити Україну за стіл перемовин з Росією. Однак насправді російській стороні не потрібні переговори з Україною. Також Подоляк заявив, що росіяни атакують Україну ракетними ударами, мовляв, аби домогтись переговорів.

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