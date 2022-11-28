Спикер Путина отметил, что Кремль приветствует предложения Ватикана относительно переговоров. В то же время Песков абсурдно заявил, что позиция Киева делает это невозможным, сообщили росСМИ.

К теме Папа Римский готов "быть посредником" между Украиной и Россией

Конечно, мы приветствуем такую политическую волю, но, учитывая ту ситуацию де-факто и де-юре, которая сейчас есть с украинской стороны, такие площадки не могут быть востребоваными,

– цинично подчеркнул Песков.

Так что оккупанты уже традиционно обвинили во всем Украине. Заметим, что российские террористы продолжают обстреливать нашу энергетическую инфраструктуру и убивать мирных людей. Однако, вражеские атаки ни на шаг не приближают переговоры.

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Папа Римский предложил посредничество в переговорах: что известно

Ранее Папа Римский заявил, что Святой Престол готов сделать все возможное для посредничества на переговорах и "прекращения конфликта в Украине".

27 ноября СМИ сообщили, что Папа Римский пожаловался, что так и не получил конкретного ответа на предложение провести переговоры на территории Ватикана.

Отметим, что в октябре Папа Римский призвал Путина остановить войну ,а президента Украины – согласился на переговоры.

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