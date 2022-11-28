Речник Путіна зазначив, що Кремль вітає пропозиції Ватикану щодо для переговорів. Водночас Пєсков абсурдно заявив, що позиція Києва робить це неможливим, повідомили росЗМІ.

До теми Папа Римський готовий "бути посередником" між Україною та Росією

Звичайно, ми вітаємо таку політичну волю, але, враховуючи ту ситуацію де-факто і де-юре, яка зараз є з українського боку, такі майданчики не можуть бути потрібними,

– цинічно підкреслив Пєсков.

Тож окупанти вже традиційно звинуватили у всьому Україну. Зауважимо, що російські терористи продовжують обстрілювати нашу енергетичну інфраструктуру та вбивати мирних людей. Однак, ворожі атаки ані на крок не наближають перемовини.

Важливо Переговори – тільки через приціл Сил оборони, – РНБО про ракетну атаку

Папа Римський запропонував посередництво у переговорах: що відомо

Раніше Папа Римський заявив, що Святий Престол готовий зробити усе можливе, для посередництва на переговорах та "припинення конфлікту в Україні".

27 листопада ЗМІ повідомили, що Папа Римський поскаржився, що досі не отримав конкретної відповіді на пропозицію провести переговори на території Ватикану.

Зауважимо, що у жовтні Папа Римський закликав Путіна зупинити війну, натомість президента України – погодитися на переговори.

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