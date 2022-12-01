Черга дійде й до півострова, який росіяни анексували у 2014 році. Щодо Криму все зрозуміло – він лише український і ми ще будемо проводити там класні репортажі. Громадяни України не мають сумніватися у цьому. Про це 24 каналу сказав радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк.

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У певної низки країн є ілюзія, що можна в переговорному форматі домовлятися тощо. Подоляк наголошує, що немає жодного переговорного формату. Така риторика з боку Заходу насправді є дивною. Втім, варто згадати як напередодні війни аналітики говорили про те, що "Україна не протримається і 3 днів", а "Росія є дуже потужною країною, яку треба боятися".

"З точки зору ресурсної спроможності – у нас не так багато зброї, яку хотілося б мати. Якби цей обсяг зброї був збільшений на 60%, то сьогодні про Крим ми говорили б вже в Криму. Адже Росія воювати не вміє, лише кількістю тіл, які вона готова залишити деінде та кількістю радянських снарядів", – стверджує Подоляк.

Українці захищають своє право жити так, як хочуть

Радник ОП зазначає, що сьогодні в українців немає жодного іншого варіанту, окрім одного – або ми, або вони. "Я вважаю, що точно ми, тому що в нас є інші цінності – захист своєї родини насамперед, навіть не території", – акцентує Подоляк. Ми захищаємо своє право жити зі своїми родинами так, як ми хочемо.

Наші люди йдуть на війну, усвідомлюючи, що за їхньою спиною – донька чи син. Це дуже важлива мотивація. Водночас росіяни йдуть на війну лише через те, що треба когось вбити. Їм дають карт-бланш – ліцензію на вбивство,

– говорить радник голови Офісу Президента.

До речі, у Росії вийшов пропагандистський ролик про "рускій мір". У ньому лунає заклик до росіян, у яких є борги за квартиру чи за машину, підписати контракт, поїхати в Україну, вбити кілька десятків людей – і їм ці борги спишуть. Подоляк підкреслює, що це концепція "руского міра" як такого.

"Все, що сьогодні говорять російські пропагандисти, – це питання страху. Також це спроба мобілізувати своє населення на те, аби воно захистило право пропагандистів і далі просувати ворожнечу і ненависть до України. Вони на цьому фантастично заробляли", – зауважує радник ОП.

Варто згадати автора гібридної війни Валєрія Гєрасімова – начальника Генерального штабу Збройних сил Росії. Якби наші партнери тоді зробили правильні висновки, запевняє Подоляк, це все можна було б дуже швидко закінчити. Саме на цій гібридній війні у Росії довгий час заробляли великі гроші.

Там придумали концепцію про те, що Росія має всіх вбивати, і "накачали" цим свій дивний народ, який живе в абсолютно безнадійному форматі. У них немає ні кар'єр, ні якості життя, немає навіть доріг. Це ж класична російська проблема – дурні та дороги. Дурнів у них багато, а доріг взагалі немає,

– відзначає Подоляк.

Він додає, що у Росії так накачали народ цією ідеологією, що тепер хочуть отримати хоча б якісь дивіденди на захист свого права далі це все просувати. Адже інакше вони будуть знищені – на російських пропагандистів чекає трибунал, зокрема на Маргаріту Сімоньян та інших персонажів. Останнім часом вони почали істерично говорити про Гаагу, Нюрнберг та відповідальність. Напевно, відчувають, що теж опинилися у ситуації "або – або".

"Або вони підуть в Нюрнберг і будуть юридично відповідати за провокування геноцидної війни, що означатиме довічні терміни. Або справа навіть не дійде до спецтрибуналу – їх розтерзають на бунтах. Тобто вони можуть втратити фізичне життя в Росії", – говорить Михайло Подоляк.

Кремлівські пропагандисти усвідомлюють, наскільки дикий той народ, яким вони опікуються. І вони розуміють, що в результаті запитають з них.

Коли цей народ зазнає поразки у війні, то прийде до Сімоньян і скаже: "Це ж ти казала, що ми можемо піти й безкарно вбивати українців? А зараз українці прийшли сюди й вимагають оплати "боргів". Тоді росіяни не залишать пропагандистам жодного шансу вижити,

– переконаний радник голови ОП.

Ми маємо просто очікувати моменту, додає Подоляк, коли дика російська бунтарська п'янота зайде у кабінети до цих суб'єктів.

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