Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Каля для Deutsche Welle.

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Росія готується до війни з НАТО

Бруно Каль пояснив, що завершення війни в Україні може збільшити ймовірність агресивних кроків з боку Росії, які перевірятимуть єдність Заходу та надійність статті 5 НАТО.

Голова німецької розвідки припустив, що якщо російсько-українська війна завершиться до 2029 – 2030 року, Росія зможе раніше використати свої технічні, матеріальні та людські ресурси для створення загрози Європі.

Швидке припинення війни в Україні дозволить росіянам використати свою енергію там, де вони насправді цього хочуть, а саме – проти Європи,

– підкреслив Каль.

За його словами, Росія прагне відновити світовий порядок 1990-х років, коли її сфера вплив розширювалася на Захід, а Сполучені Штати розглядали можливість скорочення військової присутності в Європі.

Згодом заяву голови німецької розвідки прокоментував керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він переконаний, що розвідка ФРН помиляється у своїх припущеннях і Європа у будь-якому випадку не уникне війни з Росією.

Ні, шановний, ви все одно не уникнете війни з Росією через 4 – 6 років, бо ви ліниві і не хочете змінюватися суспільно. Лише нордіки, Польща та Франція готові до протистояння. А Німеччина не здатна навіть Таурус один зробити швидше, ніж за рік-півтора,

– написав Коваленко.

За його словами, росіяни нападуть на країни НАТО незалежно від завершення війни в Україні передусім через слабкість Європи.

До слова, в литовській розвідці також заявили, що Росія може розпочати обмежені військові дії проти окремих країн НАТО вже протягом найближчих трьох-п'яти років. Водночас там переконані, що для повномасштабної війни з Альянсом Росія не має достатнього потенціалу на середньострокову перспективу.