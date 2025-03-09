Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Каля для Deutsche Welle.

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Россия готовится к войне с НАТО

Бруно Каль объяснил, что завершение войны в Украине может увеличить вероятность агрессивных шагов со стороны России, которые будут проверять единство Запада и надежность статьи 5 НАТО.

Глава немецкой разведки предположил, что если российско-украинская война завершится до 2029 – 2030 года, Россия сможет раньше использовать свои технические, материальные и человеческие ресурсы для создания угрозы Европе.

Быстрое прекращение войны в Украине позволит россиянам использовать свою энергию там, где они на самом деле этого хотят, а именно – против Европы,

– подчеркнул Каль.

По его словам, Россия стремится восстановить мировой порядок 1990-х годов, когда ее сфера влияния расширялась на Запад, а Соединенные Штаты рассматривали возможность сокращения военного присутствия в Европе.

Впоследствии заявление главы немецкой разведки прокомментировал руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко. Он убежден, что разведка ФРГ ошибается в своих предположениях и Европа в любом случае не избежит войны с Россией.

Нет, уважаемый, вы все равно не избежите войны с Россией через 4 – 6 лет, потому что вы ленивы и не хотите меняться общественно. Только нордики, Польша и Франция готовы к противостоянию. А Германия не способна даже Таурус один сделать быстрее, чем за год-полтора,

– написал Коваленко.

По его словам, россияне нападут на страны НАТО независимо от завершения войны в Украине прежде всего из-за слабости Европы.

К слову, в литовской разведке также заявили, что Россия может начать ограниченные военные действия против отдельных стран НАТО уже в течение ближайших трех-пяти лет. В то же время там убеждены, что для полномасштабной войны с Альянсом Россия не имеет достаточного потенциала на среднесрочную перспективу.