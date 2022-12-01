Очередь дойдет и до полуострова, который россияне аннексировали в 2014 году. Что касается Крыма, все понятно – он только украинский и мы еще будем проводить там классные репортажи. Граждане Украины не должны сомневаться в этом. Об этом 24 каналу сказал советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк.
Больше, чем в сводках Генштаба: Подоляк назвал потери России на войне
У определенного ряда стран есть иллюзия, что можно в переговорном формате договариваться и т.д. Подоляк отмечает, что нет никакого переговорного формата. Такая риторика со стороны Запада на самом деле удивительна. Впрочем, стоит вспомнить, как накануне войны аналитики говорили о том, что "Украина не продержится и 3 дней", а "Россия является очень мощной страной, которую надо бояться".
"С точки зрения ресурсной способности – у нас не так много оружия, которое хотелось бы иметь. Если бы этот объем оружия был увеличен на 60%, то сегодня о Крыме мы говорили бы уже в Крыму. Ведь Россия воевать не умеет, только количеством тел, которые она готова оставить где-нибудь и количеством советских снарядов", – утверждает Подоляк.
Украинцы защищают свое право жить так, как хотят
Советник ОП отмечает, что сегодня у украинцев нет никакого другого варианта, кроме одного – либо мы, либо они. "Я считаю, что точно мы, потому что у нас есть другие ценности – защита своей семьи прежде всего, даже не территории", – акцентирует Подоляк. Мы защищаем свое право жить со своими семьями так, как мы хотим.
Наши люди идут на войну, осознавая, что за их спиной – дочь или сын. Это очень важная мотивация. В то же время россияне идут на войну только потому, что нужно кого-то убить. Им дают карт-бланш – лицензию на убийство,
– говорит советник главы Офиса Президента.
Кстати, в России вышел пропагандистский ролик о "русском мире". В нем раздается призыв к россиянам, у которых есть долги за квартиру или за машину, подписать контракт, поехать в Украину, убить несколько десятков человек – и им эти долги спишут. Подоляк подчеркивает, что это концепция "русского мира" как такового.
"Все, что сегодня говорят российские пропагандисты – это вопрос страха. Также это попытка мобилизовать свое население на то, чтобы оно защитило право пропагандистов и дальше продвигать вражду и ненависть к Украине. Они на этом фантастически зарабатывали", – отмечает советник ОП.
Следует упомянуть автора гибридной войны Валерия Герасимова – начальника Генерального штаба Вооруженных сил России. Если бы наши партнеры тогда сделали правильные выводы, уверяет Подоляк, все это можно было бы очень быстро закончить. Именно на этой гибридной войне в России долгое время зарабатывали большие деньги.
Там придумали концепцию о том, что Россия должна всех убивать, и "накачали" этим свой странный народ, живущий в совершенно безнадежном формате. У них нет ни карьеры, ни качества жизни, нет даже дорог. Это же классическая российская проблема – дураки и дороги. Дураков у них много, а дорог вообще нет,
– отмечает Подоляк.
Он добавляет, что в России так накачали народ этой идеологией, что теперь хотят получить хоть какие дивиденды в защиту своего права дальше все это продвигать. Ведь иначе они будут уничтожены – российских пропагандистов ждет трибунал, в частности Маргариту Симоньян и других персонажей. В последнее время они начали истерически говорить о Гааге, Нюрнберге и ответственности. Наверное, чувствуют, что тоже оказались в ситуации "или – или".
"Или они пойдут в Нюрнберг и будут юридически отвечать за провоцирование геноцидной войны, что будет означать пожизненные сроки. Или дело даже не дойдет до спецтрибунала – их растерзают на бунтах. То есть они могут потерять физическую жизнь в России", – говорит Михаил Подоляк.
Кремлевские пропагандисты осознают, насколько дикий тот народ, которым они занимаются. И они понимают, что в итоге спросят с них.
Когда этот народ потерпит поражение в войне, то придет к Симоньянам и скажет: "Это ты говорила, что мы можем пойти и безнаказанно убивать украинцев? А сейчас украинцы пришли сюда и требуют оплаты "долгов". Тогда россияне не оставят пропагандистам никакого шанса выжить,
– убежден советник главы ОП.
Мы просто ждать момента, добавляет Подоляк, когда дикая российская бунтарская пьянь зайдет в кабинеты к этим субъектам.
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Деоккупация Крыма: какие перспективы
- Президент Украины Владимир Зеленский выступает за возвращение Крыма военным путём. Он ответил на опасения Запада, что освобождение Крыма приведет к ядерной войне и заявил, что готов рассмотреть другие предложения, если таковые будут.
- Военную кампанию в Крыму поддерживает и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Кремль официально не предлагал украинскому правительству паузы в войне.
- Как отметил аналитик и журналист из США Армен Чибухчан освободить Крым будет проще, чем Донетчину и Луганщину. Так, если удастся получить ракеты ATACMS, то ситуация будет похожа на херсонскую.
- Российский оппозиционный журналист Иван Яковина отмечает, что у оккупантов большие проблемы с логистикой в Крыму. Поэтому вскоре находящимся там русским солдатам и офицерам придется сдаваться.
- По убеждению советника главы ОП Алексея Арестовича, ВСУ реально могут освободить полуостров за полгода. Дело в том, что Крым очень уязвимый и неудобный объект для удержания обороны. А потому "ни марсиане, ни американцы с китайцами" удержать остров не смогут, если "все сделать правильно".