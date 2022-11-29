Так, советник главы Офиса Президента заявил, что все тезисы Москвы, что Крым они не отдадут и "Крым наш" – только заявления "детского сада ясельной группы".

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Есть объективные законы военных реалий

И таким заявлениям, по его словам, есть объективные причины. Все потому, что Крым является очень уязвимым и неудобным объектом для удержания обороны. А потому "ни марсиане, ни американцы с китайцами" удержать полуостров не смогут, если "все сделать правильно".

Крым очень уязвимый объект для удержания обороны. Он крайне уязвимый и крайне неудобный. Там весь этот Крым – это Крымский мост, который и так уж не очень,

– отметил Алексей Арестович.

Конечно, Россия может попытаться снабжать военные силы кораблями. Однако и с этим у нее могут быть проблемы, особенно тогда, когда их будут держать под прицелом украинские "Гарпуны" и "Нептуны". Более того, Арестович считает, что "подойдет" на такие позиции украинское вооружение быстрее, чем многим кажется.

О чем говорил Михаил Подоляк

28 ноября советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что украинские военные временно оккупированный Крым освободят через полгода.

Через шесть месяцев я поеду на набережную Ялты, там у меня есть свое любимое место. Гарантирую вам, что я обязательно включу там телефон, и мы с вами поговорим о том, каким будет Крым свободным. Оттуда уже уедут все россияне, укравшие наше с вами имущество, потому что суть русского мира – это пугать, грабить, убивать, насиловать, воровать и мародерить,

– сказал Подоляк.

По словам Михаила Подоляка, Крым должен быть освобожден военным путем. Ведь война такой интенсивности и ее нелинейность предполагают только военное освобождение всех оккупированных территорий.

Более того, по его словам война России против Украины должна закончиться концом "русского мира". Это ведь и будет правильной финализацией этой войны.

Деоккупация Крыма: о чем говорят в Украине

Отметим, что за возвращение Крыма военным путём выступает также и Президент Украины. Владимир Зеленский ответил на опасения Запада, что освобождение Крыма приведет к ядерной войне и заявил, что готов рассмотреть предложения по освобождению Крыма, если таковые будут.

Мнение о военной кампании в Крыму озвучил и руководитель Офиса Президента Андрей Ермак. Он заявил, что Кремль официально не предлагал украинскому правительству паузы в войне, и сигнализировал о предстоящей военной кампании в Крыму.

О Крыме говорят и в мире. Так, политический аналитик и журналист из США Армен Чибухчан считает, что освободить Крым будет проще, чем Донетчину и Луганщину.

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