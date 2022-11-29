Так, радник глави Офісу Президента заявив, що усі тези Москви, що буцімто Крим вони не віддадуть та "Крим наш" – лише заяви "дитячого садка ясельної групи".

До теми "Ефір з Криму за 6 місяців": Подоляк заткнув Мєдвєдєва, який спробував його "налякати"

Є об'єктивні закони воєнних реалій

І таким заявам, за його словами, є об'єктивні причини. Все через те, що Крим є дуже вразливим та незручним об'єктом для утримання оборони. А тому "ні марсіани, ні американці з китайцями" втримати півострів не зможуть, якщо "все зробити правильно".

Крим дуже вразливий обєкт для утримання оборони. Він вкрай вразливий і вкрай незручний. Там увесь цей Крим – це Кримський міст, який й так уже не дуже,

– зазначив Олексій Арестович.

Звісно, Росія може спробувати постачати військові сили кораблями. Однак й з цим у неї можуть бути проблеми, особливо тоді, коли їх під прицілом триматимуть українські "Гарпуни" та "Нептуни". Ба більше, Арестович вважає, що "підійде" на такі позиції українське озброєння швидше, ніж багатьом здається.

Про що говорив Михайло Подоляк

28 листопада радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк заявив, що українські військові тимчасово окупований Крим звільнять через пів року.

Через шість місяців я поїду на набережну Ялти, там у мене є своє улюблене місце. Гарантую вам, що я обов'язково включу там телефон, і ми з вами поговоримо про те, яким буде Крим вільним. Звідти вже поїдуть всі росіяни, які вкрали наше з вами майно, тому що суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, гвалтувати, красти і мародерити,

– сказав Подоляк.

За словами Михайла Подоляка, Крим зобов'язаний бути звільнений військовим шляхом. Адже війна такої інтенсивності та її нелінійність передбачають тільки військове звільнення всіх окупованих територій.

Ба більше, за його словами війна Росії проти України має закінчитися кінцем "русского міра". Адже це й буде правильною фіналізацією цієї війни.

Деокупація Криму: про що говорять в Україні

Зазначимо, що за повернення Криму військовим шляхом виступає також і Президент України. Володимир Зеленський відповів на побоювання Заходу, що звільнення Криму призведе до ядерної війни та заявив, що готовий розглянути пропозиції щодо звільнення Криму, якщо такі будуть.

Думку щодо військової кампанії у Криму озвучив й керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Він заявив, що Кремль офіційно не пропонував українському уряду паузи у війні, та сигналізував про майбутню військову кампанію в Криму

Про Крим говорять й у світі. Так, політичний аналітик та журналіст із США Армен Чібухчян вважає, що звільнити Крим буде простіше, ніж Донеччину та Луганщину.

Цікаво – як ЗСУ можуть деокупувати Крим: дивіться відео