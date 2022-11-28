Прихвостень Владіміра Путіна вирішив напаскудити на просторах твітера, повідомляє 24 канал. Саме там Дмітрій Мєдвєдєв цинічно написав, що нібито може організувати відеовключеннями із СІЗО Ялти.

До речі Спроба України повернути Крим буде кривавою і важкою, – The Economist

Подоляк пропонує провести в Ялті суд над окупантами

"Українські курці продовжують мріяти прямими відеовключеннями з Ялти та інших місць. Можна організувати таке. Прямо з СІЗО в Криму. Хоча найбільш просунутим вийде організувати сеанс зв'язку з "Лефортово", – заявив Мєдвєдєв.

Михайло Подоляк у твітері лаконічно відповів на випад голови Ради Безпеки Росії. Він заявив, що в Ялті необхідно провести суд над російськими воєнними злочинцями, щоб змусити Росію поважати міжнародне право.

Слідчий ізолятор міста Ялта-відмінне місце для утримання російських військових злочинців перед спеціальним трибуналом. Що почалося в Криму, має там і закінчитися. Немає іншого шляху змусити клептоманів поважати міжнародне право, як суд в місці, де була заснована сучасна ООН,

– написав радник ОП.

Що Подоляк сказав про звільнення Криму

Михайло Подоляк заявив, що через пів року українські військові звільнять тимчасово окупований Крим. Радник ОП зазначив, що через 6 місяців поїде на набережну Ялти та вийде в ефір.

Він підкреслив, що всі росіяни покинуть Крим, "тому що суть російського світу – це лякати, грабувати, вбивати, гвалтувати, красти і мародерити".

За словами радника голови ОП, Крим зобов'язаний бути звільнений військовим шляхом. Подоляк наголосив, що Україна повинна деокупувати всю територію, щоб не допустити реваншу російських сил.

За повернення Криму військовим шляхом виступає і президент Володимир Зеленський. Глава держави відповів на побоювання Заходу, що звільнення Криму призведе до ядерної війни. Зеленський заявив, що готовий розглянути пропозиції щодо звільнення Криму, якщо такі будуть.

До теми – Зеленський зробив важливу заяву про повернення Криму: дивіться відео