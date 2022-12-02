Об этом 24 каналу рассказал политтехнолог Михаил Шейтельман. У него есть две версии, что именно пропагандисты хотят вложить в голову россиянам этими заявлениями. Первая идея – более вероятная, но менее разумная. Вторая – наоборот.
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Могут готовить россиян к следующим отступлениям
Как отмечает Шейтельман, первый вариант – пропагандисты хотят продать российскому народу идею народной или отечественной войны. Будто бы на специальный трибунал попадут не только военные преступники, но и обычные жители России. Поэтому нужно стоять до конца и не проигрывать.
Мне кажется, что это возможно. Такой вывод напрашивается. Но сложно представить, что такое сработает. Обычный россиянин вообще не знает слово "Гаага". Для них это будет мало что говорить,
– отметил Шейтельман.
Менее вероятный вариант – в оккупантов могут произойти новые большие отступления. Или они допускают возможность заключения мирного договора, по которому отступят со всей или большинства территории Украины. Поэтому им нужно как-то объяснить, почему это победа.
Они могут начать рассказывать, что это победа, потому что Гааги не будет. Как будто они защитили каждого от Гааги. И это – якобы большое достижение,
– рассказал Шейтельман.
Шейтельман предположил, почему пропагандисты заговорили о Гааге: смотрите видео
Байден готов к переговорам с Путиным, но есть условие
- Президент США Джо Байден готов провести прямые переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, если это окончит войну в Украине. Однако для того, чтобы эти переговоры состоялись, Кремль должен хотя бы проявить заинтересованность в окончании войны.
- В ближайшей перспективе президент США не планирует вести переговоры с российским диктатором. Байден, как и президент Франции Эммануэль Макрон, также выступавший на совместной пресс-конференции, будут работать над тем, чтобы привлечь Путина к ответственности.
- Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк отмечает – если бы международные партнеры нарастили поставки оружия на 60%, то ВСУ уже были бы в Крыму.