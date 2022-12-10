Про це розповіли у Центрі протидії дезінформації. Зауважимо, що відповідні листівки поширюються зараз не просто так. Це пов'язано з тим, що на фронт усе більше відправляють "мобіків". І їм вкрай важливо пояснити, за що ж вони можуть загинути.

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Брошури за методичками Кремля

Якщо говорити про самі брошури, то вони сформовані у форматі "Питання – Відповіді". І в них російська пропаганда буцімто намагається пояснити своїм солдатам те, що їх турбує. Головне завдання цих відповідей – мотивувати бійців гинути за свою країну.

Брошури в яскравих барвах як поширюють фейки про Україну, так і намагаються звинуватити її у злочинах, які чинить сама Росія. Солдатам пояснюють, чому "Україна – це зло". А для посилення ефекту заливають у мізки брехню про "восємь лєт бамбілі Данбас".

Не минулося, ясна річ, без намагання очорнити легітимну українську владу. Її у брошурах називають "київським неонацистським режимом". Мовляв, він прийшов до влади у 2014 році і відтоді займається тероризмом України.

Брошури закликають росіян гинути на війні в Україні / Фото з телеграма ЦПД

Ясна річ, що брошури щедро та в усіх "барвах" описують знущання з російськомовних громадян України. Ба більше, у них наголошують, що їх катували "нацбатальйони". Усе це спрямоване на те, щоб:

виправдати початок так званої "спеціальної військової операції";

розпалити або посилити ненависть до українців;

пояснити, чому росіянам потрібно гинути на фронті.

Російська пропаганда небезпечна