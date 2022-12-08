"Хороші рускі" = "хороші канібали"

У нас з вами дещо неправильна оцінка тих, кого іронічно звуть "хорошимі рускімі". Для мене вони – це представники племені канібалів, які чомусь захотіли відкинути давній канібальський звичай їсти людей. Та ще й у момент, коли канібалські "скрєпи" посилюються, а вождь-традиціоналіст оголошує новий похід "за м'ясом".

Про головне Чому санкції проти Росії стали українським плацебо з обмеженим результатом

Але є у їхньому досить монолітному племені ті, кому давня традиція їсти людей не подобається. Не подобається з різних причин. Хтось зміг відкрити для себе позаканібальський світ, культуру і філософію, і зрозумів, що їсти людей – погано. Хтось просто не любить смак людського м'яса і боїться одержати у такий спосіб якусь хворобу. А хтось боїться, що його особисто направлять у загарбницький похід "за головами", де його можуть вбити.

І разом усі вони – "хороші канібали". Хороші, бо наче і проти того, аби їсти людей, але з різних причин і дуже далеко не послідовні, бо вплив канібальського соціуму на індивіда важко переоцінити.

Коли вони залишають своє канібальське плем'я, то всі інші дивляться на них з великою підозрою, часто не хочуть мати з ними справу через репутацію їхньої спільноти. Вони на це сильно ображаються і починають розказувати, що у них є власні потужні культурні традиції. І що ритуал канібалізму, якщо виключити з нього поглинання людської плоті, сам по собі досить красивий і цікавий. І забувати його не варто.

Нерозривні "скрєпи"

Більшість "хороших канібалів" не готові рвати стосунки з племенем, а тому не втрачають надій вплинути на їхні кулінарні уподобання. Нехай і не одразу. Треба ж з чогось починати? Наприклад, зі зменшення кількості людей, яких їдять одноплемінники.

І взагалі, канібалів треба зрозуміти. Важкі умови життя, тиск вождів та традиції – все це і сформувало їх. Їх треба не засуджувати, а спробувати зрозуміти. Та й інші племена теж частково у цьому винні. Що вони зробили для канібалів? Може, треба було їх навчати рецептам альтернативної їжі? Принаймні, у цьому усіх переконують "хороші канібали".

Варте уваги Назад в минуле: як Україні уникнути "цифрового" колапсу через війну

"Дождь", Максім Кац або хтось із цієї ж серії – це саме про "хороших канібалів", які наче й засуджують канібалізм, але якось хочуть зберегти контакти з канібальським соціумом. Знову ж таки, зрозуміло чому.

Аудиторія "Дождя" – це, у тому числі, й послідовні канібали. Не будеш же їх лише засуджувати. Звідси – ця розмитість морального вибору, коли намагаєшся скрізь знайти "не щось однозначне".

А насправді все дуже просто і однозначно. Канібалізм – погано. Канібали мають зникнути, бо канібалізм – це погано. Як не крути. І вся давня культура, що вихваляє канібалізм, має піти за канібалами. Бо канібалізм – це погано. Але для такого висновку треба розірвати зв'язок з канібальським племенем. А це дуже складно...