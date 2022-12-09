Так, правозахисники "Меморіалу" заявили, що військкомат Тверського району Москви влаштував облаву на призовників.

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За їхніми даними, понад 10 осіб були схоплені на вулиці. Їх доставили до військкомату.

Чоловіків хапали просто на вулиці і навіть на роботі – одного забрали з кав'ярні. Поліцейські зняли з себе розпізнавальні знаки і не представилися,

– повідомили правозахисники.

Відомо, що станом на вечір 9 грудня їх досі утримували у військкоматі. Близькі одного із затриманих розповіли нашим юристам, що до нього застосовували силу і змусили пройти медогляд. Зв'язку ні з ким із чоловіків немає.

Путін фантазує, що війна проти України йде за планом

Російський президент, попри шалені втрати своїй армії, впевнений, що "спецоперація" йде за планом. За його словами, у Росії "все стабільно" на фронті та жодних "питань і проблем" в російської армії та кремлівського командування немає.

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Тим часом росіяни придумали ще один креативний спосіб, як уникнути мобілізації. У Москві 19-річний призовник вистрибнув з вікна, щоб не їхати на війну.

Натомість у ГУР Міноборони заявляють, що Кремль не хоче сприймати реальність, тому там почали підготовку до мобілізації 17-річних юнаків з тимчасово окупованих територій України. Як заявив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов, Росія навіть розуміючи, що перемога у війні їй явно не світить, намагається будь-якими методами бодай якось змінити ситуацію.