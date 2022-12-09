Так, правозащитники "Мемориала" заявили, что военкомат Тверского района Москвы устроил облаву на призывников.

Важно В белорусских городах стало больше российских мобилизованных: главное от Генштаба

По их данным, более 10 человек были схвачены на улице. Их доставили в военкомат.

Мужчин хватали прямо на улице и даже на работе – одного забрали из кафе. Полицейские сняли с себя опознавательные знаки и не представились,

– сообщили правозащитники.

Известно, что на вечер 9 декабря их до сих пор содержали в военкомате. Близкие одного из задержанных рассказали нашим юристам, что к нему применяли силу и заставили пройти медосмотр. Связи ни с кем из мужчин нет.

Путин фантазирует, что война против Украины идет по плану

Российский президент, несмотря на безумные потери своей армии, уверен, что "спецоперация" идет по плану. По его словам, у России "все стабильно" на фронте и никаких "вопросов и проблем" у российской армии и кремлевского командования нет.

Любопытно! С начала полномасштабного вторжения ВСУ ликвидировали уже 93 тысячи русских солдат.

Между тем, россияне придумали еще один креативный способ, как избежать мобилизации. В Москве 19-летний призывник выпрыгнул из окна, чтобы не уезжать на войну.

В ГУР Минобороны заявляют, что Кремль не хочет воспринимать реальность, поэтому там начали подготовку к мобилизации 17-летних юношей с временно оккупированных территорий Украины. Как заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов, Россия даже понимая, что победа в войне ей явно не светит, пытается любыми методами хоть как-то изменить ситуацию.