Таку думку 24 каналу висловив російський публіцист та опозиційний політик зі США Андрій Піонтковський. За його словами, такі інциденти, як обстріл поліцейських, цілком передбачувані.

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Як зазначив Піонтковський, багато хто очікував, що таке може бути після завершення війни в Україні, коли вагнерівці повернуться додому.

Це бандити. В одному з таборів, куди їздив Євгеній Пригожин (власник ПВК "Вагнера" – 24 канал), він говорив про те, що віддає перевагу засудженим за вбивство і жорстокі злочини. Це відбірні негідники, які мають сучасну зброю,

– сказав публіцист.

"Це найближче майбутнє Росії"

Він додав, що найманці ПВК "Вагнера" проявили себе навіть раніше закінчення війни.

"Перший вже прийшов зі зброєю. Це найближче майбутнє Росії, насичене бандами жахливих злочинців, які "виросли" на війні. Повернувшись до Росії, вони підуть зі зброєю розбиратися на Рубльовку", – зазначив Піонтковський.

Що таке Рубльовка Це неофіційна назва місцевості на захід від Москви. Ця територія забудована дачами колишньої радянської еліти, фешенебельними котеджними селищами і резиденціями вищих посадових осіб держави. Земля на Рубльовці – одна з найдорожчих у Росії.

Він додав, що Росія сама обрала для себе такий шлях.

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"В Україні під виглядом російських військ діють 2 армії"

Як повідомив мер Мелітополя Іван Федоров, в захоплене місто приїхав племінник глави Чечні Рамзана Кадирова. Йому доручили контролювати місцевих колаборантів та розграбовувати промисловість. За словами Піонтковського, важко до кінця зрозуміти, на що розраховує посіпака Путіна.

Показово інше: під виглядом російських військ в Україні діють 2 зовсім незалежні армії – Кадирова та Пригожина. Вони зайняті вже не війною з Україною, а фактично вже ведуть ту майбутню громадянську війну у Росії між собою і з чинною російською владою,

– сказав публіцист.

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