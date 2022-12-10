Зранку 10 грудня у Москві загорілася двоповерхова старовинна садиба Лопухіних кінця XVII століття. Садиба розміщена у Малому Знам'янському провулку в Москві, поряд із Пушкінським музеєм. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Подробиці пожежі

Спершу площа загоряння становила 10 квадратних метрів. Спалахнула перегородка між другим поверхом та горищем. Згодом пожежа розрослася до 50 квадратних метрів, виникнув ризик того, що вогонь перекинеться на сусідню будівлю.

Згодом міжповерхове перекриття у розмірі 40 квадратних метрів звалилося, один із пожежників ледь не загинув. Наразі його оглядають лікарі, проте подробиць про його стан не розголошують. Пожежу російським рятувальникам вдалося локалізувати лише на 50 метрів квадратних, але ризик переходу вогню на сусідні будівлі зберігається.

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Довідка. Раніше у садибі Лопухіних розташовувався Музей Реріхів. Згодом будівлю передали Державному музею образотворчих мистецтв ім. А. С. Пушкіна, з неї зробили молодіжний відділ музею Пушкіна, де відбуваються різні образотворчі програми. Нині російські ЗМІ пишуть, що будівля належить центру Реріхів.

Місцеві думають, що садиба комусь "заважала"

У соціальних мережах москвичі розмірковують про причини пожежі. Одна з головних версій, що садиба "комусь заважала", бо земля в центрі дорога, а треба побудувати щось нове. Це класична ситуація для Москви.

У момент пожежі будівля була на реставрації.