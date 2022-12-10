Утром 10 декабря в Москве загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных конца XVII века. Дом расположен в Малом Знаменском переулке в Москве, рядом с Пушкинским музеем. Об этом сообщают российские СМИ.

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Подробности пожара

Первоначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. Вспыхнула перегородка между вторым этажом и чердаком. Впоследствии пожар разросся до 50 квадратных метров, возник риск того, что огонь перекинется на соседнее здание.

Впоследствии межэтажное перекрытие в размере 40 квадратных метров рухнуло, один из пожарных едва не погиб. Сейчас его осматривают врачи, однако подробностей о его состоянии не разглашают. Пожар российским спасателям удалось локализовать лишь на 50 квадратных метров, но риск перехода огня на соседние здания сохраняется.

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Справка. Ранее в усадьбе Лопухиных размещался Музей Рерихов. Впоследствии здание было передано Государственному музею изобразительных искусств им. А. С. Пушкина, из него сделали молодежный отдел музея Пушкина, где проходят разные изобразительные программы. Сегодня российские СМИ пишут, что здание принадлежит центру Рерихов.

Местные думают, что усадьба кому-то "мешала"

В социальных сетях москвичи размышляют о причинах пожара. Одна из главных версий, что усадьба "кому-то мешала", потому что земля в центре дорогая, а надо построить что-нибудь новое. Это классическая ситуация для Москвы.

В момент пожара здание было на реставрации.