Утром 10 декабря в Москве загорелась двухэтажная старинная усадьба Лопухиных конца XVII века. Дом расположен в Малом Знаменском переулке в Москве, рядом с Пушкинским музеем. Об этом сообщают российские СМИ.
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Подробности пожара
Первоначально площадь возгорания составляла 10 квадратных метров. Вспыхнула перегородка между вторым этажом и чердаком. Впоследствии пожар разросся до 50 квадратных метров, возник риск того, что огонь перекинется на соседнее здание.
Впоследствии межэтажное перекрытие в размере 40 квадратных метров рухнуло, один из пожарных едва не погиб. Сейчас его осматривают врачи, однако подробностей о его состоянии не разглашают. Пожар российским спасателям удалось локализовать лишь на 50 квадратных метров, но риск перехода огня на соседние здания сохраняется.
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Местные думают, что усадьба кому-то "мешала"
В социальных сетях москвичи размышляют о причинах пожара. Одна из главных версий, что усадьба "кому-то мешала", потому что земля в центре дорогая, а надо построить что-нибудь новое. Это классическая ситуация для Москвы.
В момент пожара здание было на реставрации.