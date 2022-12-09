Вечером в сети появилось видео того, что осталось от торгового центра. Вероятно, видео было снято с дрона. Выложили его местные телеграм-каналы, сообщает 24 канал.
К теме Конструкции улетали на десятки метров: на видео попал "голливудский" взрыв в ТЦ в Москве
Кучка пепла
А осталось только пожарище, которое простирается на многие тысячи метров квадратных. Ведь и сам пожар ночью вырос с 250 квадратных метров до 17 тысяч квадратных метров.
Стоит отметить, что видео было опубликовано около 17 вечера 9 декабря. На нем до сих пор видны языки пламени, пожирающие то, что еще не догорело дотла.
Отметим, что во Всероссийском союзе страховщиков стоимость убытков от пожара в торговом центре "Мега Химки" оценили в сумме от 20 до 30 миллиардов рублей. Это рекордная сумма для подобных инцидентов.
Что осталось от торгового центра под Москвой: видео
Что привело к пожару
По предварительной информации, пламя вспыхнуло из-за сварочных работ и его несколько часов просто игнорировали. Так, около 01:00 ночи искра от сварочного аппарата попала на деревянную конструкцию и начала тлеть. Однако этого строители не замечали, как и, заметим, датчики дыма и автоматическая система пожаротушения.
Как стало известно, их просто отключили, что часто делают в ходе подобных строительных работ. Ведь тогда эта система не реагирует на дым от сварки.
Спустя всего несколько часов, когда огонь охватил значительную территорию торгового центра, его заметили. Однако вместо того, чтобы вызвать пожарных, решили самостоятельно справиться с огнем. Результат – на видео выше.
Чрезвычайную ситуацию осложнило и то, что возгорание, которое сначала возникло на складе магазина OBI, где была разная мебель и деревянные сооружения, перекинулось на газовые баллоны. Это привело к взрывам.
Другие пожары в Москве 9 декабря
- Пожар в ТЦ был самым масштабным и эффектным в пятницу, 9 декабря. Однако он не был единственным.
- Так, под Москвой произошло возгорание на станции метро "Владыкино". В российские СМИ со ссылкой на очевидцев писали, что ее буквально накрыло густым дымом из-за того, что рядом загорелась крыша админздания.
- Был и еще один масштабный пожар на площади 1500 квадратных метров на складе электрооборудования в другом уголке вражеской столицы. Причины пожара пока устанавливаются, однако в СтратКом ВСУ предполагают, что это был результат работы рельсовых партизан.