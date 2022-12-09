Ввечері у мережі появилося відео того, що залишилося від торгового центру. Ймовірно, відео було знято з дрона. Виклали його місцеві телеграм-канали, повідомляє 24 канал.

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Купка попелу

А залишилося – лише згарище, яке простягається на багато тисяч метрів квадратних. Адже й сама пожежа вночі зросла з 250 квадратних метрів до 17 тисяч квадратних метрів.

Варто зазначити, що відео опублікували близько 17 вечора 9 грудня. На ньому й досі видно язики полум'я, які пожирають те, що ще не догоріло вщент.

Зауважимо, що У Всеросійському союзі страховиків вартість збитків від пожежі у торговому центрі "Мега Хімки" оцінили у сумі від 20 до 30 мільярдів рублів. Це – рекордна сума для подібних інцидентів.

Що залишилось від торгового центру під Москвою: відео

Що призвело до пожежі

За попередньою інформацією, полум'я спалахнуло через зварювальні роботи і його декілька годин просто ігнорували. Так, близько 01:00 ночі іскра від зварювального апарату потрапила на дерев'яну конструкцію та почала тліти. Однак цього будівельники не помічали, як і, зауважимо, датчики диму та автоматична система пожежогасіння.

Як стало відомо, їх просто відключили, що часто роблять під час подібних будівельних робіт. Адже тоді ця система не реагує на дим від зварювання.

Зверніть увагу! Спершу екстренні служби країни-агресокри зазначали, що причиною пожежі може бути підпал.

Лише через декілька годин, коли вогонь охопив значну територію торгового центру, його помітили. Однак замість того, щоб викликати пожежників, вирішили самостійно впоратися з вогнем. Результат – на відео вище.

Надзвичайну ситуацію ускладнило й те, що займання, яке спершу виникло на складі магазину OBI, де були різні меблі та дерев'яні споруди, перекинулось на газові балони. Це призвело до вибухів.

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