День – підпал: в Росії продовжують спалахувати пожежі
Російські ЗМІ з посиланням на очевидців пишуть, що станції буквально накрило густим димом. Кажуть, що горить дах адміністративної будівлі поруч.
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Пожежа на станції "Владикіно": відео
Згодом московські рятувальники повідомили, що нібито пожежу у двоповерховій адміністративній будівлі на станції "Владикіно" ліквідовано.
Ще одне романтичне відео очевидців:
Коротко про сьогоднішні пожежі в Росії
- Почалось усе з пожежі на території торгового центру "Мега Хміки". Російські рятувальники заявили, що займання сталося внаслідок "порушення під час зварювальних робіт". Втім, це не схоже на справжню причину.
- Вибух пролунав о 5 ранку, згодом полум'я швидко поширилось і сягнула 17 тисяч квадратних метрів. Відомо про одного загиблого – це був охоронець.
- Уже за кілька годин стало відомо про ще одну масштабну пожежу – у Барнаулі Алтайського краю горіло підприємство з виготовлення шин. Пожежа теж швидко поширилась до 1 000 тисячі квадратних метрів. До гасіння залучили навіть спеціальний поїзд.
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