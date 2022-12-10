Зараз Пентагон дає Україні зелене світло щодо ударів по Росії. Однак є одна умова – українські військові повинні дотримуватися міжнародних законів війни та Женевських конвенцій. Тобто, жоден цивільний не повинен постраждати.

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Настрої у Вашингтоні щодо ударів по Росії змінилися

У Вашингтоні тепер менше стурбовані, що нові далекобійні удари, направлені вглиб Росії, можуть призвести до драматичної ескалації. Адже досі ціллю всіх масованих атак Росії були цивільні об'єкти.

Щоправда, у Вашингтоні не хочуть розголосу, що вони дали зелене світло Києву щодо ударів по Росії. Зокрема, щодо цього питання висловився держсекретар США Ентоні Блінкен, який сказав: "Ми не заохочували та не дозволяли українцям завдавати ударів усередині Росії".

Однак, джерело The Times у Пентагоні зауважило: ми не говоримо Києву: не завдавайте ударів по росіянах у Росії чи Криму". Адже США не можуть вказувати Україні, що робити. І вирішувати саме Києву, як використовувати свою зброю.

Але коли, вони застосовують поставлену нами зброю, ми наполягаємо лише на тому, щоб українські військові відповідали міжнародним законам війни та Женевським конвенціям. Це єдині обмеження. Вони стосуються вбивств і ударів по російських родинах. Наскільки нам відомо, Україна дотримується їх,

– наголосив чиновник.

Зрушення у війні: США зможуть надати Україні далекобійну зброю

За даними журналістів, відтоді, як Росія почала у жовтні щотижня бити по цивільних громадянах, у Пентагоні переглянули оцінку загрози війни в Україні. Зокрема, це стосується й питання, чи постачання зброї до України може призвести до військової конфронтації між Росією та НАТО.

Отже, невдовзі може відбутися серйозне зрушення у війні Росії проти України. Цілком імовірно, що тепер Вашингтон зможе надати Києву зброю великої дальності, зауважує видання. Раніше Пентагон з більшою обережністю ставився до нападу України на Росію, бо побоювався, що Кремль відповість або тактичною ядерною зброєю, або ударом по сусідніх країнах НАТО.

Якщо США все ж вирішать надати Україні зброю більшої дальності, здатною завдати глибшого удару по Росії, побоювання потенційної ескалації можуть різко зрости. Але у Пентагоні ясно дали зрозуміти, що серйозно розглядають запити Києва на американську зброю більшої дальності. Мовиться як про ракети, зокрема ATACMS, так і винищувачі-бомбардувальники, які можна було б використати для ще ефективніших ударів по Росії чи окупованому Криму.

Ми, як і раніше, використовуємо ті ж розрахунки ескалації, але страх перед ескалацією змінився від самого початку. Наразі все інакше. Це тому, що літочислення війни змінилося внаслідок страждань та жорстокості, яких українці зазнають з боку росіян,

– підкреслило джерело в Пентагоні у коментарі The Times.

До теми Україна наполягає на передачі ATACMS, але у США є "розбіжності" щодо ударів по Криму, – WSJ

"Бавовна" на аеродромах у Росії ще більше підірве підтримку війни всередині країни

Видання підкреслює: те, що тепер страждають цілі глибоко всередині Росії, змусило нервувати Москву та викрило обіцянки президента Путіна про швидку та обмежену війну.

Зокрема, провідний пропагандист Олександр Коц тепер істерично заявляє, що в Росії не залишилося стратегічних об'єктів, які можна вважати, що перебувають у безпеці.

А один із російських командувачів зазначив, що Росія не має змоги відбивати такі атаки. Ба більше, на його переконання, будуть масовані атаки по авіабазах всередині Росії, а також інших військових та інфраструктурних об'єктах. Він уже побоюється, що під удар може потрапити Москва.

Атаки, а також невдачі на полі бою, поза сумнівом, ще більше підірвуть підтримку вторгнення з боку російської громадськості. Згідно з опитуваннями, що просочилися в Кремль, лише кожен четвертий росіянин хоче, щоб його армія продовжувала воювати в Україні,

– наголошує видання.

Крім того, російське державне телебачення навіть обговорювало перспективу поразки Росії у війні, попереджаючи про "катастрофічні" наслідки для країни, якщо це станеться.

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