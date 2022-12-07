Упродовж декількох останніх днів на території ворожої держави неспокійно – "бавовна" регулярно цвіте на аеродромах у різних містах Росії. Координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі запевнив, що жодним чином США до цього не причетні. Проте варто також зауважити, що українська сторона не підтверджувала атаки на авіабази окупантів.

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Білий дім намагається відмежуватися від вибухів у Росії

За словами Кірбі, США у жодному разі "не заохочували та не сприяли" українським ударам по Росії, адже такі дії можуть призвести до ескалації війни.

Ми точно не заохочували та не дозволяли Україні вдарити по Росії. Наша увага була і залишається на забезпеченні того, щоб у них були можливості, ресурси, необхідні для захисту,

— сказав чиновник.

Також він наголосив, що Вашингтон надає Києву усю необхідну інформацію та зброю, яка допоможе нам захиститися від агресора. Однак водночас ми, як суверенна держава, самі ухвалюємо рішення щодо того, як розвиватиметься ситуація на полі бою.

Україна може використовувати американське озброєння де потрібно

Варто підкреслити, що представник Білого дому не висував жодних претензій Україні та сказав, що з повагою ставиться до того, що роблять Збройні Сили.

На відміну від росіян, ми поважаємо український суверенітет. Коли ми даємо їм систему озброєння, вона належить їм, де вони її використовують, як вони використовують, скільки боєприпасів вони використовують в цій системі – це рішення України, і ми це поважаємо,

– констатував Кірбі.

Проте він ще раз озвучив, що Сполучені Штати дуже стурбовані щодо можливої ескалації конфлікту та Вашингтон щодо цього уже говорив з офіційною владою нашої держави.

Україна має право на самозахист навіть на території Росії

Слід згадати, що також у Німеччині прокоментували нещодавні вибухи на території ворожої держави. Речник федерального уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт сказав, що Україна має право на самооборону, яке прописане у статті 51 Статуту ООН.

Окрім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк переконаний, що найближчим часом кількість "бавовни" у Росії може суттєво збільшитися, попри морози.