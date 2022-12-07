На кількох з них, а саме на аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" у Саратовській області, унаслідок вибухів пошкоджень зазнали кілька стратегічних бомбардувальників. Повідомляють, що це сталося в результаті атаки дронів. У всій цій історії є кілька серйозних і важливих моментів. Про них 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник.

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За його словами, момент перший і найсерйозніший – це удар по ядерній тріаді Росії, що дорівнює особистому ляпасу Путіну, адже диктатор просто закоханий у цю ядерну тріаду.

"Бавовна" б'є не лише по аеродромах, а й по репутації

Утім, найголовнішими у контексті цих вибухів є колосальні репутаційні втрати Росії та її військово-промислового комплексу. Черник наголосив, що вони по-справжньому неймовірні, просто їхній ефект ще не прийшов.

Мова йде про те, що усі ті країни, які десятиліттями будували військово-технічні стосунки з Росією, наприклад, Малайзія, Індонезія, Індія Бразилія і ще багато інших, тепер сильно задумаються – а що ж являє собою сучасна російська зброя насамперед у прикритті неба? Адже виявляється, що "славетні" російські комплекси С-350, "Тор-М", "Панцир-С1", С-400, С-500 не впоралися з якимось дивним безпілотником.

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ВПК Росії став на шлях деградації

Відтак, можна стверджувати, що воєнна-промислова потуга Росії стала на шлях деградації, і вона обов'язково пройде його до кінця, хоч і не так швидко, як нам би того хотілося хотіли.

Я процитую Отто фон Бісмарка, який стверджував, що росіяни не наскільки сильні, як вони хочуть, але не настільки слабкі, як хочуть цього їхні сусіди. Нам ще рано видихати і до перемоги ще далеко,

– підсумував Черник.

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