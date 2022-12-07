На кількох з них, а саме на аеродромах "Дягілєво" в Рязанській області та "Енгельс" у Саратовській області, унаслідок вибухів пошкоджень зазнали кілька стратегічних бомбардувальників. Повідомляють, що це сталося в результаті атаки дронів. У всій цій історії є кілька серйозних і важливих моментів. Про них 24 каналу розказав військовий експерт Петро Черник.
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За його словами, момент перший і найсерйозніший – це удар по ядерній тріаді Росії, що дорівнює особистому ляпасу Путіну, адже диктатор просто закоханий у цю ядерну тріаду.
"Бавовна" б'є не лише по аеродромах, а й по репутації
Утім, найголовнішими у контексті цих вибухів є колосальні репутаційні втрати Росії та її військово-промислового комплексу. Черник наголосив, що вони по-справжньому неймовірні, просто їхній ефект ще не прийшов.
Мова йде про те, що усі ті країни, які десятиліттями будували військово-технічні стосунки з Росією, наприклад, Малайзія, Індонезія, Індія Бразилія і ще багато інших, тепер сильно задумаються – а що ж являє собою сучасна російська зброя насамперед у прикритті неба? Адже виявляється, що "славетні" російські комплекси С-350, "Тор-М", "Панцир-С1", С-400, С-500 не впоралися з якимось дивним безпілотником.
Петро Черник пояснив, що показали вибухи на російських аеродромах: дивіться відео
ВПК Росії став на шлях деградації
Відтак, можна стверджувати, що воєнна-промислова потуга Росії стала на шлях деградації, і вона обов'язково пройде його до кінця, хоч і не так швидко, як нам би того хотілося хотіли.
Я процитую Отто фон Бісмарка, який стверджував, що росіяни не наскільки сильні, як вони хочуть, але не настільки слабкі, як хочуть цього їхні сусіди. Нам ще рано видихати і до перемоги ще далеко,
– підсумував Черник.
Останні новини щодо вибухів на російських аеродромах
- У ЗСУ вважають, що після "бавовни" на аеродромах "Дягілєво" та "Енгельс" Росія може перемістити свою стратегічну авіацію, а ремонт пошкоджених літаків потребує багато часу.
- Однак, як зауважив речник Повітряних сил Юрій Ігнат, від цього "радісно, але не легше", бо Росія має ще багато літаків такого типу.
- Полковник запасу ЗСУ та льотчик-інструктор Роман Світан вважає, що безпілотники, які атакували бази окупантів були українського виробництва. За його словами, це могли бути БпЛА Ту-141 "Стриж" або ударні дрони, про розробку яких ще раніше повідомляли в Укроборонпромі.
- Тим часом видання Financial Times пише, що численні вибухи на різних військових об'єктах Росії, скоріш за все, продовжуватимуться. Зокрема, під загрозою може бути навіть Сибір.