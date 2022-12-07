Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, причині "бавовни" на аеродромах – невідомі.
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Якими будуть дії Росії після вибухів на аеродромах
Ця "бавовна", яка відбулася з незрозумілих причин на території Росії, спричинила реакцію. Може будуть зроблені заходи з переміщення техніки. Літальні апарати, які були пошкодженні, будуть довгий час відновлюватися,
– сказав Ігнат.
За його словами, від цього "радісно, але не легше", оскільки у Росії ще багато літаків такого типу.
"Але кожна "бавовна" нам на радість, будемо дивитися, як противник реагуватиме на це", – додав Ігнат.
Вибухи на російських аеродромах: що відомо
- 5 грудня у Саратовській області пролунали вибухи на аеродромі "Енгельс". Росіяни переконані, що туди прилетів безпілотник, який пошкодив два бомбардувальники Ту-95.
- Згодом "бавовна" трапилась на аеродромі у Курській області.
- У Повітряних силах ЗСУ заявили, що Україна "ще нічого не починала".
- Очільник Міноборони Олексій Резніков знайшов послідовність "бавовни" в росіян.
- Крім того, неспокійно було і на військовому аеродромі неподалік Рязані. Екстрені служби Росії повідомили, що там стався вибух на стоянці авіаційної техніки та спалахнув бензовоз. Внаслідок цього загинули 3 людини, ще 6 постраждали.