Про це заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. За його словами, причині "бавовни" на аеродромах – невідомі.

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Ця "бавовна", яка відбулася з незрозумілих причин на території Росії, спричинила реакцію. Може будуть зроблені заходи з переміщення техніки. Літальні апарати, які були пошкодженні, будуть довгий час відновлюватися,

– сказав Ігнат.

За його словами, від цього "радісно, але не легше", оскільки у Росії ще багато літаків такого типу.

"Але кожна "бавовна" нам на радість, будемо дивитися, як противник реагуватиме на це", – додав Ігнат.

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