Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. По его словам, причины "хлопка" на аэродромах – неизвестны.

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Этот "хлопок", который произошел по непонятным причинам на территории России, вызвал реакцию. Могут быть предприняты меры по перемещению техники. Летальные аппараты, которые были повреждены, будут долгое время восстанавливаться,

– сказал Игнат.

По его словам, от этого "радостно, но не легче", поскольку у России еще много самолетов такого типа.

"Но каждый "хлопок" нам в радость, будем смотреть, как противник будет реагировать на это", – добавил Игнат.

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