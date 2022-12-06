На недавние события в России отреагировал представитель Госдепа США Нед Прайс. По его словам, Вашингтон не поощряет удары Украины по территории России.

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Что в Госдепе говорят о взрывах на российских аэродромах

Нед Прайс отметил, что США фактически и не разрешают Украине атаковать территорию России, особенно когда речь идет об американском вооружении. Спикер Госдепа подчеркнул, что все, что сейчас делает международное сообщество, направлено на поддержку независимости Украины.

В частности, Вашингтон дает только такое вооружение, которым можно уничтожать врага именно на украинской земле. В этом контексте стоит отметить, что США не признают российскую оккупацию Крыма, поэтому цели на полуострове абсолютно законны.

Мы предоставляем Украине то, что ей нужно использовать на своей суверенной территории – на украинской земле – для борьбы с российскими агрессорами.

– подчеркнул Нед Прайс.

Интересно, что в СМИ уже сообщали о модификации вооружения перед предоставлением Украине. К примеру, со Stinger изымали секретные детали, в перспективе могут удалить секретные детали и из беспилотников Phoenix Ghost. Однако на днях издание The Wall Street Journal сообщило, что США модифицировали HIMARS таким образом, чтобы Украина не могла обстреливать территорию России. Нед Прайс отказался комментировать эту информацию.

Нед Прайс отметил, что Украина не взяла на себя ответственности за атаку, которую подчеркнула и заместитель главы Госдепа США по политическим вопросам Виктория Нуланд, которая предположила, что удар по аэродромам мог быть нанесен и беспилотниками украинского производства. Однако это пока только предположение чиновницы, основанное на том, что целями поражения стали российские бомбардировщики, которые враг использует для нанесения ударов по Украине.

Взрывы на российских аэродромах: главное

5 декабря в Саратовской области прогремели взрывы на аэродроме Энгельс. Россияне убеждены, что на аэродром прилетел беспилотник, повредивший два бомбардировщика Ту-95. Так что Россия, ожидаемо, обвинила Украину.

Затем "хлопок" на аэродром в Курской области. Там также начали обвинять Украину в якобы атаке с помощью беспилотников.

В Воздушных силах ВСУ, комментируя взрывы, заявили, что Украина "еще ничего не начинала", а глава Минобороны Алексей Резников нашел последовательность "хлопка" у россиян. В частности, россияне самые виноваты, что курят в запрещенных местах.