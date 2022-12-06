Зауважимо, що вибухи на аеродромі "Енгельс-2" наробили чимало галасу. А все тому, що вдалося вивести з ладу кілька стратегічних бомбардувальників. Нагадаємо, що їх ворог використовує для масованих ракетних ударів.

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Намагалися приборкати полум'я

Користувачі мережі виклали знімки, зроблені супутником. На них вони виявили одну цікаву деталь. Мовиться про протипожежну піну під одним з Ту-95. Це означає, що пожежники намагалися ліквідувати вогонь або на ньому, або поблизу.

Фотопорівняння між 4 і 6 грудня дає ще яснішу загальну картинку. На знімках видно кілька пожежних машин. Також користувачі мережі припускають, що внаслідок вибухів утворилися воронки. Але це одне з припущень.

Що сталося на аеродромі "Енгельс-2"

5 грудня росіяни повідомили про атаку аеродрому "Енгельс-2". Згідно з даними пропагандистів, по ньому били невідомими безпілотниками. Внаслідок цього пошкоджень зазнали два стратегічні бомбардувальники Ту-95. Вони, власне, були на злітній смузі, куди буцімто влучили дрони.

У мережу того ж дня виклали відео. На ньому можна було побачити, що на території аеродрому був потужний вибух. Після цього спалахнула пожежа. Але достеменно невідомо, що саме зайнялося.

Нагадаємо, що аеродром "Енгельс-2" став місцем базування ворожих літаків. Звідти їх підіймають у небо, щоб здійснювати ракетні удари по території України.

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