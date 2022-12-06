Зауважимо, що вибухи на аеродромі "Енгельс-2" наробили чимало галасу. А все тому, що вдалося вивести з ладу кілька стратегічних бомбардувальників. Нагадаємо, що їх ворог використовує для масованих ракетних ударів.
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Намагалися приборкати полум'я
Користувачі мережі виклали знімки, зроблені супутником. На них вони виявили одну цікаву деталь. Мовиться про протипожежну піну під одним з Ту-95. Це означає, що пожежники намагалися ліквідувати вогонь або на ньому, або поблизу.
Фотопорівняння між 4 і 6 грудня дає ще яснішу загальну картинку. На знімках видно кілька пожежних машин. Також користувачі мережі припускають, що внаслідок вибухів утворилися воронки. Але це одне з припущень.
Що сталося на аеродромі "Енгельс-2"
5 грудня росіяни повідомили про атаку аеродрому "Енгельс-2". Згідно з даними пропагандистів, по ньому били невідомими безпілотниками. Внаслідок цього пошкоджень зазнали два стратегічні бомбардувальники Ту-95. Вони, власне, були на злітній смузі, куди буцімто влучили дрони.
У мережу того ж дня виклали відео. На ньому можна було побачити, що на території аеродрому був потужний вибух. Після цього спалахнула пожежа. Але достеменно невідомо, що саме зайнялося.
Нагадаємо, що аеродром "Енгельс-2" став місцем базування ворожих літаків. Звідти їх підіймають у небо, щоб здійснювати ракетні удари по території України.
"Бавовна" була у Брянську та Курську
- Зауважимо, що вкрай неспокійним для росіян був і ранок 6 грудня. Мешканці Курської та Брянської областей чули вибухи, а також стали свідками чималих пожеж.
- Так, у Курську "бавовну" підвезли до аеродрому. Там спалахнули дві цистерни з паливом. За даними місцевої влади, по об'єкту буцімто вдарили безпілотниками.
- Що стосується Брянська, то атака припала на комбінат "Слава". Там розміщений резерв палива Росії, яким курує міноборони країни-агресорки. Достеменно невідомо про масштаби, але відео з місця влучання свідчить про те, що там щось досить активно палає.