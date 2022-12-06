Заметим, что взрывы на аэродроме "Энгельс-2" наделали немало шума. А все потому, что удалось вывести из строя несколько стратегических бомбардировщиков. Напомним, что враг использует их для массированных ракетных ударов.
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Пытались усмирить пламя
Пользователи сети выложили снимки, сделанные спутником. На них обнаружили интересную деталь. Речь идет о противопожарной пене под одним из Ту-95. Это значит, что пожарные пытались ликвидировать огонь либо на нем, либо поблизости.
Фотосравнение между 4 и 6 декабря дает еще более ясную общую картинку. На снимках видны несколько пожарных машин. Также пользователи сети предполагают, что в результате взрывов образовались воронки. Но это одно из предположений.
Что произошло на аэродроме "Энгельс-2"
5 декабря россияне сообщили об атаке аэродрома "Энгельс-2". Согласно данным пропагандистов, по нему били неизвестными беспилотниками. В результате этого два стратегических бомбардировщика Ту-95 получили повреждения. Они, собственно, были на взлетной полосе, куда якобы попали дроны.
В тот же день в сеть выложили видео. На нем можно было увидеть, что на территории аэродрома произошел мощный взрыв. После этого вспыхнул пожар. Но доподлинно неизвестно, что именно загорелось.
Напомним, что аэродром "Энгельс-2" стал местом базирования вражеских самолетов. Оттуда их поднимают в небо, чтобы совершать ракетные удары по территории Украины.
"Хлопок" был в Брянске и Курске
- Заметим, что очень неспокойным для россиян было и утро 6 декабря. Жители Курской и Брянской областей слышали взрывы и стали свидетелями немалых пожаров.
- Так, в Курске "хлопок" подвезли к аэродрому. Там загорелись две цистерны с топливом. По данным местных властей, по объекту якобы ударили беспилотниками.
- Что касается Брянска, то атака пришлась на комбинат "Слава". Там размещен резерв топлива России, который курирует минобороны страны-агрессорки. Доподлинно неизвестно о масштабах, но видео с места попадания свидетельствует, что там что-то активно пылает.