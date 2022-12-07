Про це 24 каналу розповів полковник запасу ЗСУ, військовий експерт, льотчик-інструктор Роман Світан. За його словами, це точно не були безпілотники партнерів.

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Як наголосив Світан, це міг бути безпілотник Ту-141 "Стриж", який виробляли у Харкові, починаючи з 1970-х років. Його могли переобладнати під ударний дрон.

Це – 5-тонна машина, яка може нести до 200 кілограмів вибухівки. Звідти могли витягнути капсулу з відеоапаратурою і вкласти вибухівку. Ця машина може йти на швидкості до 1000 кілометрів за годину на дальність у 1000 кілометрів,

– зазначив Світан.

Після розпаду СРСР в Україні залишилося близько сотні таких безпілотників. Летіти "Стриж" може на висоті від 50 метрів, що дозволяє уникати ворожі системи ППО.

З іншого боку, це може бути ударний безпілотник, про розробку якого раніше повідомляли в Укроборонпромі. Там також заявляли про дальність на 1000 кілометрів та бойову частину у 75 кілограмів.

По супутникових картах видно, що для такого рівня ураження потрібно близько 100 кілограмів тротилу. Це міг бути і сам "Стриж", і новий безпілотник. Тому в нас є спектр певних безпілотників, які здатні вражати російські військові цілі на 1000 кілометрів,

– підкреслив Світан.

Він вважає, що такі безпілотники реально збити. Однак Росія не може покрити усю свою територію засобами ЗРК. Вони в них переважно розміщені локально. Це дозволяє спокійно пролітати вглиб Росії на кілька сотень кілометрів.

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Очевидно, що окупанти не очікували такої блискучої атаки. Тому тепер спробують виправити ці проблеми. Однак вберегти стратегічні бомбардувальники не так легко.

Найімовірніше, літаки не будуть забирати з цих баз. Дуже важко перекидати базу стратегічних бомбардувальників. Одне перекидання може зайняти роки. Тому напевно вони там залишаться. Наразі самі літаки можуть перевезти на певні аеродроми розосередження та підскоку, поки окупанти не зможуть наростити системи ППО,

– вважає Світан.

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