Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, это определенно не были беспилотники партнеров.

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Как отметил Свитан, это мог быть беспилотник Ту-141 "Стриж", который производили в Харькове с 1970-х годов. Его могли переоборудовать под ударный дрон.

Это 5-тонная машина, которая может нести до 200 килограммов взрывчатки. Оттуда могли вытащить капсулу с видеоаппаратурой и уложить взрывчатку. Эта машина может идти на скорости до 1000 километров в час на дальность в 1000 километров.

– отметил Свитан.

После распада СССР в Украине осталось около сотни таких беспилотников. Лететь "Стриж" может на высоте от 50 метров, что позволяет избегать вражеских систем ПВО.

С другой стороны, это может быть ударный беспилотник, о разработке которого ранее сообщали в Укроборонпроме. Там также заявляли о дальности на 1000 километров и боевой части в 75 килограммов.

По спутниковым картам видно, что для такого уровня поражения требуется около 100 кг тротила. Это мог быть и сам "Стриж", и новый беспилотник. Поэтому у нас есть спектр определенных беспилотников, способных поражать российские военные цели на 1000 километров.

– подчеркнул Свитан.

Он считает, что такие беспилотники реально сбить. Однако Россия не может покрыть всю свою территорию средствами ЗРК. Они в них в основном размещены локально. Это позволяет спокойно пролетать вглубь России на несколько сотен километров.

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Очевидно, что оккупанты не ожидали такой блестящей атаки. Потому теперь попытаются исправить эти проблемы. Однако уберечь стратегические бомбардировщики не так-то легко.

Скорее всего, самолеты не будут убирать с этих баз. Очень трудно перекидывать базу стратегических бомбардировщиков. Одно перекидывание может занять годы. Поэтому, наверное, они там останутся. Только сами самолеты могут перевезти на определенные аэродромы рассредоточения и подскока, пока оккупанты не смогут нарастить системы ПВО,

– считает Свитан.

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