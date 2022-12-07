Україна не зобов'язана обмежувати свої оборонні зусилля власною територією. Про це під час пресконференції в Берліні заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт. Детальніше розповідає 24 канал.
Дізнайтеся більше "Бавовнятко" розбушувалося: що відомо про "запальні" ранки у Брянську та Курську
Україна має право на самооборону
Речник уряду Німеччини наголосив, що Україна зазнавала нападів з боку Росії понад дев'ять місяців. Наша держава має право оборонятися.
Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією,
– підкреслив Хебештрайт.
Позиція США
Міністр оборони США зазначив, що Україна може виготовляти власні засоби ураження, які потенційно здатні бити по території Росії. Ллойд Остін підкреслив, що Сполучені Штати не перешкоджатимуть нашій державі розвивати власний потенціал.
Це цікаво Вічного польоту: чому вибухи на аеродромах стратегічної авіації стали найбільшою ганьбою Росії
Коротко, що треба знати про вибухи на аеродромах в Росії
- 5 грудня росЗМІ повідомили про вибух на аеродромі "Енгельс" у Саратовській області. До речі, звідти окупанти запускають по Україні свої ракети. Що ж насправді сталося, достеменно невідомо. Однак, окупанти заявили, нібито прилетів якийсь безпілотник і пошкодив два стратегічні бомбардувальники Ту-95.
- Згодом повідомили про вибух бензовоза на території аеродрому "Дягілєво" під Рязанню. Зауважимо, що там також базувалися бомбардувальники окупантів.
- Окрім того, вночі 6 грудня "бавовна" навідалася на ще один ворожий аеродром. Цього разу вже у Курську. Відомо, що там загорівся нафтонакопичувач.
- На "наліт дронів" поскаржилися і в Брянській області. Там буцімто безпілотники атакували комбінат "Слава".
- На тлі вибухів Владімір Путін скликав Радбез. Нараду провели за закритими дверима. Однак, росЗМІ зазначили, що говорили про "внутрішню безпеку".