Україна не зобов'язана обмежувати свої оборонні зусилля власною територією. Про це під час пресконференції в Берліні заявив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Хебештрайт. Детальніше розповідає 24 канал.

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Україна має право на самооборону

Речник уряду Німеччини наголосив, що Україна зазнавала нападів з боку Росії понад дев'ять місяців. Наша держава має право оборонятися.

Україна має право на самооборону, яке випливає зі статті 51 Статуту ООН. Україна не зобов'язана обмежувати оборонні зусилля власною територією,

– підкреслив Хебештрайт.

Зверніть увагу! Раніше у Повітряних Силах ЗСУ вже відреагували на вибухи на російських аеродромах. Юрій Ігнат наголосив: "Як би ворог не хотів, ми ще нічого не починали". Тим часом міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що росіяни дуже часто палять у місцях, де розташовані важливі для них військові об'єкти.

Позиція США

Міністр оборони США зазначив, що Україна може виготовляти власні засоби ураження, які потенційно здатні бити по території Росії. Ллойд Остін підкреслив, що Сполучені Штати не перешкоджатимуть нашій державі розвивати власний потенціал.

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