Украина не обязана ограничивать свои оборонные усилия собственной территорией. Об этом во время пресс-конференции в Берлине заявил спикер федерального правительства Германии Штеффен Хебештрайт. Детальнее рассказывает 24 канал.
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Украина имеет право на самооборону
Представитель правительства Германии подчеркнул, что Украина подвергалась нападениям со стороны России более девяти месяцев. Наше государство имеет право обороняться.
Украина имеет право на самооборону, вытекающую из статьи 51 Устава ООН. Украина не обязана ограничивать оборонные усилия собственной территорией,
– подчеркнул Хебештрайт.
Позиция США
Министр обороны США отметил, что Украина может производить собственные средства поражения, которые потенциально способны бить по территории России. Ллойд Остин подчеркнул, что Соединенные Штаты не будут препятствовать нашему государству развивать свой потнециал.
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Кратко, что нужно знать о взрывах на аэродромах в России
- 5 декабря росСМИ сообщили о взрыве на аэродроме "Энгельс" в Саратовской области. Кстати, оттуда оккупанты запускают по Украине свои ракеты. Что же на самом деле произошло, неизвестно. Однако, оккупанты заявили, что якобы прилетел какой-то беспилотник и повредил два стратегических бомбардировщика Ту-95.
- Также сообщили о взрыве бензовоза на территории аэродрома "Дягилево" под Рязанью. Заметим, что там базировались бомбардировщики оккупантов.
- Кроме того, ночью 6 декабря "хлопок" посетил еще один вражеский аэродром. В этот раз уже в Курске. Известно, что там загорелся нефтенакопитель.
- На "налет дронов" пожаловались и в Брянской области. Там якобы беспилотники атаковали комбинат "Слава".
- На фоне взрывов Владимир Путин созвал Совбез. Совещание провели за закрытыми дверями. Однако росСМИ отметили, что говорили о "внутренней безопасности".